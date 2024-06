Non passa inosservato un like in cui Chiara Ferragni ammette di pensare ancora a Fedez. La mossa social non sfugge agli utenti

Ai fan di Chiara Ferragni non sfugge proprio nulla e uno dei suoi ultimi movimenti social lasciano pensare che stia ancora pensando all’ex Fedez. Un like dell’influencer su TikTok non è passato proprio inosservato.

Chiara Ferragni pensa ancora a Fedez

Su TikTok Chiara Ferragni è davvero scatenata ultimamente. Di tanto in tanto l’influencer pubblica dei contenuti in cui balla (oggi per esempio vi abbiamo raccontato di lei mentre provava a replicare la coreografia di Mahmood) o lancia frecciatine e non. I più sono certi peraltro siano indirizzate al suo ex Fedez, con cui pare essere sempre più vicina la separazione.

Ma a quanto pare Chiara Ferragni non sembra scoraggiarsi e si sta rimboccando le maniche. Vuole ripartire da sé e dai suoi bambini. Ma come detto sulle piattaforme in tanti credono che lei stia ancora pensando al rapper, a causa di alcuni like. E le ultime mosse social, che risalgono a questi giorni, ne sono la prova. Ma partiamo per ordine.

Chiara Ferragni ha condiviso uno degli audio virali presenti su TikTok, in cui ripete: “Sei una bella ragazza non ti accontentare” e ancora “Sei una bella ragazza non ti accontentare dei panni sporchi. Meriti dei panni puliti con Coccolino”. Un video certamente ironico, dove l’influencer non si prende troppo sul serio e cerca di sdrammatizzare sulla situazione che si è creata e che ha provocato in lei tanto dispiacere.

Sotto al video che abbiamo messo in allegato, sono presenti alcuni particolari commenti che gli utenti hanno segnalato a Deianira Marzano. Una persona tra loro ha scritto “‘Cerca di essere indifferente, non fargli notare che lo pensi ancora’. CHIARA:”. E proprio a queste parole la Ferragni ha lasciato un bel like. Un’altra persona le ha scritto di non rendere la cosa ovvia.

La storia Instagram di Deianira Marzano su Chiara Ferragni

Cosa avrà voluto dire Chiara con quel like? Pensa ancora a Fedez?