Ilary Blasi trasforma Battiti Live nel karaoke e canta prima con Emma e poi con Annalisa (VIDEO)

Andrea Sanna | 24 Giugno 2024

È davvero scatenatissima Ilary Blasi sul palco di Battiti Live! La conduttrice ha accolto Annalisa ed Emma con grande calore e ha intonato insieme a loro rispettivamente Mon Amour e Apnea. I video viralissimi, esattamente come nei precedenti casi, sono diventati motivo di battute ironiche sul web.

Ilary Blasi canta con Emma e Annalisa

Battiti Live è ufficialmente tornato e in questi giorni le primissime date hanno come cornice la splendida Molfetta. Ilary Blasi, al timone di conduzione insieme ad Alvin, sta davvero dando il meglio di sé e ci sta regalando gaffe e momenti divertenti in compagnia dei tanti ospiti presenti alle serate, arrivando a duettare anche con loro.

Per prima cosa Ilary Blasi ha dato il meglio di sé quando sul palco ha fatto il suo ingresso Emma. Anche in questa circostanza, dopo essersi sincerata che la Marrone stesse bene, per rispondere alla stessa domanda della cantante, ha intonato un pezzetto di “Apnea”, singolo presentato all’ultimo Sanremo dall’artista.

– Come stai?

– Bene tu?

– Apnea, ah ah pic.twitter.com/7prS6FIuT8 — matteo¡ Femme Fatale Era (@vitabanale) June 23, 2024

E non è finita. Scatenatissima Ilary Blasi ha accolto con grande entusiasmo Annalisa, che si era da poco esibita. Nel fare gli onori di casa, una volta raggiunto il centro del palco, la presentatrice ha cominciato a canticchiare Mon Amour, coinvolgendo la stessa interprete del brano così come il pubblico presente. Poi con la sua solita verve ironica ha commentato: “Quanto sono stonata! Fatti dare un bacio”.

Inutile dire che il pubblico alla visione di questa scena (andata in onda su Radio Norba TV e presto trasmessa su Canale 5) è letteralmente esploso sui social. Sono numerosi i commenti simpatici su questo incontro tra Ilary Blasi e Annalisa. E pensate che non è stato il solo momento, tra i più “alti” della serata.

Ilary canta Mon Amour con Annalisa #BattitiLive pic.twitter.com/pY2y5X5gMU — Ilary Blasi out of context (@ilaryblasi_ooc) June 23, 2024

Non si può di certo dire che Ilary Blasi non si stia divertendo al timone di conduzione di Battiti Live insieme ad Alvin e agli artisti presenti! E siamo certi questo duo ci riserverà ancora tantissimi altri momenti di questo tipo sul palco.