Binario 2 debutta in tv al posto di Viva Rai 2 e nel corso della prima puntata arriva l’in bocca al lupo di Fiorello e Biggio

Questa mattina su Rai 2 è partito il nuovo people show del mattino, Binario 2, che vede la conduzione di Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini. Il programma prende dunque il posto di Viva Rai 2 e nel corso della prima puntata non è mancato l’in bocca al lupo di Fiorello e Biggio.

Su Rai 2 parte Binario 2

Questa mattina alle ore 7,15 è partito su Rai 2 il nuovo people show del mattino, Binario 2. Si tratta di un vero morning show, che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, accompagnerà il risveglio degli italiani. Alla conduzione di questo programma, che va a prendere ufficialmente il posto di Viva Rai 2, ci saranno Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini. Il programma andrà in onda in diretta dalla Stazione ferroviaria di Roma Tiburtina e a intervenire saranno anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo, che racconteranno i loro riti mattutini e le loro routine.

Questa mattina dunque sul secondo canale è partito Binario 2 e nel corso della prima puntata è accaduto qualcosa di inaspettato che ha sorpreso tutto il pubblico. A collegarsi in diretta sono stati infatti Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, che come ben sappiamo negli ultimi due anni sono stati alla conduzione di Viva Rai 2. Proprio il celebre comico con ironia ha affermato:

“Io un programma del genere non lo farei mai. Ma come fate a svegliarvi così presto? Gente che si sveglia al mattino per fare la tv, bah. Noi a quell’ora dormiamo, poi lo guardiamo su RaiPlay”.

A quel punto Fiorello e Biggio hanno fatto il loro grande in bocca al lupo a Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini. Rivolgendosi ai tre conduttori di Binario 2 così Rosario ha aggiunto: “Divertitevi che la mattina è troppo bella”.