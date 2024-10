In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Ilaria Galassi. L’ex Non è la Rai ha infatti fatto una rivelazione sul Grande Fratello, venendo però censurata dalla regia.

Ilaria Galassi censurata dalla regia del Grande Fratello

È trascorso un mese dalla partenza della nuova edizione del Grande Fratello, tuttavia all’interno della casa più spiata d’Italia ne sono già accadute di ogni. In queste poche settimane infatti sono state diverse le dinamiche che hanno attirato l’attenzione del pubblico e di certo nei mesi a venire ne vedremo ancora di belle. In queste ore intanto a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Ilaria Galassi, di certo una delle concorrenti più discusse del reality show in onda su Canale 5. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che è accaduto.

Tutto è iniziato quando le Non è la Rai si sono ritrovate in giardino a chiacchierare. A un tratto Pamela Petrarolo, parlando di questa esperienza, ha avuto un piccolo momento di sfogo. A prendere parola è stata così Ilaria, che ha affermato: “È una roba allucinante sto gioco. Che se poi tu ci pensi questo è un gioco, siamo catapultate in gioco”. A trovarsi d’accordo con la sua amica è stata Pamela, che ha dunque aggiunto: “Noi lo stiamo prendendo sul serio, ma questo è un gioco”.

Poco dopo però Ilaria Galassi ha fatto una rivelazione sul Grande Fratello che non è passata inosservata. La gieffina ha infatti dichiarato: “Fra l’altro ci dicono pure quello che dobbiamo fare”. Immediato a quel punto l’intervento della regia, che ha prontamente censurato l’ex Non è la Rai. Poco prima che l’audio venisse tolto tuttavia si sono sentite le ultime parole di Pamela, che ha precisato: “No, non ti dicono quello che devi fare”, smentendo dunque le parole della sua amica.

ilaria: "che se poi tu ci pensi questo è un gioco, dove fra l'altro ci dicono pure quello che dobbiamo fà!" #grandefratello inutile che censuri che lo sappiamo da tempo che questo non è un reality, ma una tragicommedia scritta male! 🤡 pic.twitter.com/VWu3csM5b6 — threshold (@hey_threshold) October 20, 2024

Il video del momento tuttavia in breve ha fatto il giro del web e non è mancata la reazione degli utenti, che si sono letteralmente divisi.