L’importante premio Rose d’Or Award alla carriera lo vince Rosario Fiorello! Grande riconoscimento per l’amato showman, a cui facciamo i nostri migliori auguri.

Fiorello vince il Rose d’Or Award alla carriera

Volto amatissimo della TV italiana, del teatro e della radio, Rosario Fiorello ha di che festeggiare. Il presentatore ha infatti ricevuto il prestigioso Ros d’Or Lifetime Achievement Award. Si tratta di un premio internazionale che elogia la sua carriera da showman.

In tutti questi anni di carriera, infatti, Fiorello è sempre stato instancabile, ha saputo intrattenere il pubblico, conquistarne dell’altro e non solo rafforzare il legame con i fedelissimi, ma ampliare i propri estimatori. Rosario è un volto creativo del nostro tempo, che si è sempre evoluto e modernizzato.

Considerato da tanti come un’icona televisiva, ma anche un volto di punta di teatro e radio, come detto, Fiorello ha ricevuto questo premio assegnato dall’Ebu, che di anno in anno premia l’eccellenza creativa di programmi e talenti europei.

Le parole dello showman

Durante la cerimonia, giunta alla 63esima edizione, che si è svolta ieri a Londra e ha visto una giuria di oltre 100 esperti del settore stilare i risultati finali. Ed è qui che Fiorello ha scoperto di essere stato celebrato per la sua capacità di innovare e anticipare i tempi, ridefinendo anche il concetto di intrattenimento.

Poi c’è anche da sottolineare come in tutti questi anni Fiorello è stato in grado di eccellere in tanti campi, dal canto alla recitazione, così come alla conduzione. E l’ha fatto con ironia e abilità d’improvvisazione con uno stile unico nel suo genere.

Nel momento in cui ha ricevuto il premio, come ripreso da AdnKronos, Fiorello ha rilasciato delle dichiarazioni molto emozionato. “Questo riconoscimento è un tributo a tutti coloro che mi hanno accompagnato lungo il mio cammino. E soprattutto al pubblico che mi ha sempre sostenuto”, ha detto.

Questo per Fiorello si tratta dunque di un momento davvero molto speciale. Non solo ha riscosso questo bellissimo e importante premio, ma si sta preparando anche a diventare nonno. Congratulazioni da tutti noi, Rosario!