Biondo di Amici 17 soffre di depressione? Il protagonista di Fabbricante di lacrime si confessa – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 22 Aprile 2024

Sui social si parla molto di Biondo, vero nome Simone Baldasseroni, ex allievo di Amici 17 e oggi attore protagonista del film Fabbricante di lacrime. Il suo nome è spesso associato anche alla depressione, quindi ci si chiede se abbia sofferto di questa malattia. Facciamo chiarezza attraverso alcune sue dichiarazioni negli anni.

Biondo e la depressione, le dichiarazioni dell’attore di Fabbricante di lacrime

Il 4 aprile 2024 è uscito su Netflix il film Fabbricante di lacrime, tratto dall’omonimo romanzo. I protagonisti (interpreti di Nica e Rigel) sono Caterina Ferioli e Simone Baldasseroni, meglio conosciuto come Biondo. Per i fan di Amici, infatti, lo ricorderanno molto bene nella diciassettesima edizione, quella vinta da Irama. La sua interpretazione ha riportato l’interesse sull’attore e cantante e molti hanno parlato anche di “depressione” riferendosi a lui.

Biondo ha sofferto o soffre di depressione? Rispondiamo alla domanda delle persone riportando le sue parole rilasciate negli anni. Proprio in occasione dell’uscita di Fabbricante di lacrime, aveva parlato di salute mentale con That’s Fab. E aveva anche raccontato di andare da un terapista:

“C’è ancora il tabù dell’uomo che piange e che si fa vedere sensibile. Ma si sta un po’ sbloccando e sono contento di questo. Vado da un terapista, poi faccio meditazione, parlo con le persone che ho vicino, parlo con la mia famiglia e con la fede. […] Quado uno ha male al braccio va dal medico e quando uno ha dei problemi o dei pensieri e si deve aprire con qualcuno, perché non andare in terapia? Aiuta tantissimo”.

Di problemi personali che si possono magari associare alla depressione Biondo ne aveva parlato un paio di anni fa in un’intervista a FQ quando tornò con nuova musica. “Paradossalmente durante il periodo pandemico ho ritrovato me stesso. Dopo un momento in cui sentivo di essere sul punto di perdermi, ho avuto tempo per pensare e ripartire da zero”, aveva spiegato. E aveva parlato anche della fama: “Ho perso tanti amici, tante battaglie, sono stato bloccato ma ho anche ricevuto tanto affetto dalle persone che ci sono e ci sono state. Ho capito davvero chi vuole stare con Simone. Sono morto e rinato dieci volte”.

In un’intervista più recente a Icon Magazine, invece, il protagonista di Fabbricante di lacrime ha parlato delle difficoltà vissute un anno dopo la sua uscita da Amici. “Era già tutto finito, chi mi stava intorno era sparito, ero solo a Milano e rischiavo di dover tornare casa dei miei”, ha rivelato.