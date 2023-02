Biondo diventa moro e adesso il suo nome d’arte non ha più così senso

NEWS

Debora Parigi | 13 Febbraio 2023

L’ex allievo di Amici, Biondo, ha stravolto il suo look e oggi si mostra con un nuovo colore di capelli che stana con il suo nome.

Biondo ha cambiato look

Simone Baldasseroni, conosciuto da tutti con il nome d’arte di Biondo, è diventato famoso dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione andata in onda nella stagione 2017/2018. Fu eliminato nella fase finale del talent. Molto famosa era stata la sua relazione con Emma Muscat, anche lei cantante nella scuola.

Il suo nome d’arte era stato scelto proprio per i capelli chiarissimi che ha sempre portato. Nel periodo di Amici li aveva corti e ossigenati. Lo scorso anno, poi, si era mostrato con un look un po’ diverso. Aveva infatti fatto crescere i capelli e li aveva biondi più naturali.

Ma adesso Biondo ha di nuovo cambiato look e si può dire che questo nome d’arte non corrispone più alla realtà. Il cantante, infatti, ha mantenuto più o meno la lunghezza, ma adesso i suoi capelli sono mori. Sembra soprattutto che sia il suo colore naturale. Guardare per credere.

Del cambio di look lo ha fatto sapere proprio il cantante con un post sul suo profilo Instagram. Nessuna spiegazione, soltato una didascalia alla foto con scritto: “New era”. Questa frase e questo cambio netto di capelli potrebbe riguardare la sua volontà di cambiare e aprire un nuovo capitolo della sua vita. Cambierà anche nome d’arte o lascerà quello con cui ormai è conosciuto da tutti?