Una foto pubblicata da Biondo, il cui vero nome è Simone Baldasseroni, potrebbe indicare che molto presto si sposerà con la sua fidanzata. Ecco che cosa sappiamo.

Biondo sembra che si sposerà

Biondo è un cantante che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione nella diciassettesima edizione di Amici. Dopo essere stato eliminato nella fase finale ha pubblicato il primo disco nel 2018 e proseguendo il proprio percorso musicale.

Nel 2021 debutta come attore nel film È per il tuo bene e approda nella fiction Che Dio ci aiuti, per poi recitare nel film Netflix Fabbricante di lacrime. Se la carriera gli ha dato grandi soddisfazioni, la stessa cosa possiamo dirla anche per la vita personale.

Simone Baldasseroni, questo il vero nome di Biondo, ha ufficializzato la storia con la fidanzata attuale nel dicembre del 2024 ma la loro relazione pare vada avanti da ormai un anno. Ed è proprio per questo che parrebbe intenzionato a compiere un passo successivo, come dimostrerebbe una foto su Instagram.

All’interno di una gallery dedicata alla compagna, infatti, il giovane cantante di 26 anni appare con la fidanzata Anna e in uno scatto appaiono due anelli agli anulari. Lei sfoggia un rubino prezioso incastonato tra i diamanti. Un segnale che molti fan hanno interpretato come un annuncio velato delle loro imminenti nozze. “Tesoro, sei la sola ragione per la quale non mi sento solo“, si legge nella descrizione”.

La foto che preannuncia le nozze di Biondo

Anche se questa sembra già una conferma, adesso i follower rimangono in attesa di un comunicato ufficiale o di un segnale più esplicito. Noi vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessimo avere maggiori notizie in merito.