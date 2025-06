In queste ore si è diffuso un rumor su un cantante e un imprenditore in vacanza insieme. Ecco tutto quello che sappiamo in merito.

Il rumor su un cantante

Una nuova indiscrezione si sta diffondendo sul web nelle ultime ore attraverso i profili social di due esperti di gossip. Amedeo Venza ha scritto un rumor in esclusiva che riguarderebbe un noto giovane cantante e un abbiente imprenditore:

“Un giovane cantante molto amato dal pubblico è stato recentemente avvistato in barca in atteggiamenti decisamente intimi con un imprenditore tra i più ricchi del Paese.

La scena non è passata inosservata e ora il suo entourage starebbe facendo di tutto per evitare che le immagini e i dettagli trapelino”.

A dare maggiori dettagli ci ha pensato poi Deianira Marzano, la quale ha rivelato che lo staff del cantante avrebbe invitato le altre persone a non scattare fotografie per tutta la giornata. Tuttavia, qualcuno non avrebbe rispettato la sollecitazione:

“Cellulari sequestrati. Alcuni presenti raccontano che l’entourage avrebbe chiesto a tutti di non usare il telefono durante la giornata in mare. Ma qualcuno potrebbe aver fatto comunque uno scatto”.

Chi potrebbero essere questo cantante e questo imprenditore non è dato saperlo in quanto i nomi non vengono fatti. Non sappiamo nemmeno cosa ci sia di vero in tutto ciò e noi di Novella2000 rimaniamo sempre a disposizione per qualsiasi rettifica o modifica.

Queste informazioni sono da prendere con le pinze e devono essere trattate come rumor e indiscrezioni. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sul mondo del gossip e dei vostri Vip preferiti.