di Roberto Alessi

Lucas Pinheiro Braathen – Isadora è da medaglia d’oro

Il vincitore della medaglia d’oro in slalom gigante — la prima medaglia d’oro in uno sport invernale vinta dal Brasile nella sua storia — è un ragazzo che ha molto da insegnare. Era nella squadra norvegese, la nazionalità di suo padre, poi ha avuto discussioni a proposito degli sponsor: non voleva far guadagnare solo gli altri. Così si è fermato un anno (ed è tantissimo per un atleta), è entrato nella nazionale brasiliana, la patria di sua madre. E ora è un eroe nazionale. La sua fidanzata, l’attrice brasiliana Isadora Cruz, era certa che avrebbe vinto (d’altra parte Lucas aveva già conquistato una medaglia d’oro ai Campionati mondiali). Così gli ha insegnato l’inno del Brasile. «E ci ho messo una settimana. E ho fatto bene». Lucas e Isadora sono innamoratissimi e credo che, da qui a poco, potrebbero anche sposarsi. Tocchiamo ferro per tutti e due. La cosa che mi colpisce è che abbiano deciso di vivere a Milano: è un po’ dura voler restare un campione di sci vivendo in Brasile, dove la neve praticamente non si vede mai. Milano, oltre a essere una città molto creativa per due ragazzi, è a un passo dalle montagne. Pare che entrambi stiano studiando l’italiano e, visti i risultati sia nello sci sia nella conoscenza del portoghese da parte di lui, tra breve potrebbero dare ripetizioni a noi italiani.