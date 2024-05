Spettacolo

Nicolò Figini | 31 Maggio 2024

Elodie

Oggi, venerdì 31 maggio 2024, Elodie ha rilasciato il suo nuovo singolo che anticipa il tour negli stadi. La canzone si intitola Black Nirvana e noi siamo qui per parlarvi del suo testo e significato.

Black Nirvana testo della canzone di Elodie

Partiamo leggendo un estratto dal testo di Black Nirvana, la nuovissima canzone che Elodie ha fatto uscire il 31 maggio 2024:

E poi scendo giù

Nel mare

Che hai dentro

Ma mi perdo

Tra infinite scale

Che hai tu

Che mi fai ballare

Oltre ogni

Mio orizzonte sensoriale

Con te la notte è più chiara

Pioverà sopra le tue labbra desertiche

Ti ritroverei in un attimo

In un enigma, De Chirico

Ubriachi in un attico

E per strada

Luce verde di giada

Partirà così

Finirà così

Dopo i grandi successi ottenuti lo scorso anno anche questa volta torna con una canzone molto sensuale e forse destinata a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2024.

Ma di che cosa parla Black Nirvana di Elodie e qual è il suo significato?

Significato di Black Nirvana

La canzone di Elodie è stata prodotta da Itaca, team di producer composto da Merk & Kremont, Leonardo Grillotti ed Eugenio Maimone. Nella fase di scrittura sono stati coinvolti, oltre che alla cantante stessa, anche Emilio Mercuri, Federica Abbate e Jacopo Ettorre.

Ma qual è il significato di Black Nirvana di Elodie? Il brano racconta la ricerca della pace dei sensi, di un’esperienza sensoriale che porti a una serenità superiori e che culmini nella passione fisica.

Nel testo si fa anche riferimento a due partner che tendono a condividere la loro storia fatta di passione e sensualità: “Io negli occhi di lei, tu negli occhi di lui, proprio dove ti vorrei incontrare“.

Passiamo quindi al video ufficiale del brano.

Il video della nuova canzone di Elodie

Qui sotto possiamo vedere il video della nuova canzone di Elodie, Black Nirvana, per poter ascoltare al meglio il testo e comprenderne il significato.