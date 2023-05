NEWS

Nicolò Figini | 9 Maggio 2023

La pasticceria di Blanco

Questa volta non parleremo di Blanco in riferimento ai suoi successi musicali. Il nuovo album “Innamorato” è stato un successo e la collaborazione con Mina è stata molto amata. Tuttavia il cantante ha deciso di darsi anche al mondo dell’imprenditoria. A Brescia, sua città natale, ha deciso di aprire una pasticceria e focacceria. Questa prende il nome di “Isola delle rose“.

Ovviamente per l’inaugurazione sono accorsi centinaia di fan. L’apertura ha coinciso con l’avvicinarsi della Festa della Mamma. Per l’occasione, infatti, è stata resa disponibile una collezione speciale di box di biscotti e confetture da regalare alle mamme.

Sul sito web in questione viene detto che si vuole andare incontro alle esigenze di chi ama il buon gusto. L’inaugurazione, prevista nel pomeriggio, è avvenuta sabato 6 maggio a Brescia, appunto, e i fan si sono appostati lì davanti già in mattinata. Pare che al momento del taglio del nastro ci fossero circa 500 persone.

La vetrina della pasticceria di Blanco è stata decorata dall’artista chiamato Sex Dreams, il quale l’ha abbellita con una bomboletta spray. Inoltre il cantante non si è esibito ma si è improvvisato venditore, presentando la box di cui abbiamo parlato in precedenza. Al suo fianco erano presenti la madre Paola, il padre Giovanni e le sorelle Giulia e Sara.

Ma che cosa si può trovare ne L’Isola delle Rose di Blanco? Si va dai biscotti alle tavolette di cioccolato, passando per creme e confetture. Ovviamente non mancano prodotti senza glutine e senza lattosio. Il catalogo include anche prodotti chetogenici per chi ha allergie o esigenze particolari.

Ci andrete? Fatecelo sapere con un commento e continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.