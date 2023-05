Uomini e Donne, è finita tra Isabella e Fabio? Alcuni indizi lo confermerebbero

NEWS

Debora Parigi | 9 Maggio 2023

Uomini e donne

Cosa è successo a Isabella e Fabio di Uomini e donne Over?

Li abbiamo conosciuti al Trono Over di Uomini e donne e hanno fatto molto emozionare il pubblico quando hanno lasciato insieme in programma. Sono Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Ricordiamo in particolar modo lei poiché era considerata l’alter ego di Gemma Galgani, ma gli spettatori la difendevano sempre per la sua eleganza ed educazione.

Come dicevamo, Isabella e Fabio sono usciti dal programma a dicembre del 2021 e subito hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere e con grandi progetti per il futuro. Sorpresero positivamente quando poi annunciarono le loro nozze. Ospiti del programma di Maria De Filippi a marzo del 2022, la coppia rivelò che sarebbe convolata a nosse da lì a due mesi. E così è stato.

Ma da un po’ di tempo i fan sono molto preoccupati. Che fine hanno fatto Isabella e Fabio? Perché la coppia Over di Uomini e donne non posta più nulla da un po’ di tempo? Sul web, infatti, in molti hanno notato questa assenza social molto strana. Non che fossero degli assidui frequentatori di Instagram o social, ma le loro condivisioni si vedevano. E invece pare che sia addirittura da gennaio che non pubblicano più niente sui social. Crisi in corso?

La cosa strana è proprio non solo non mettere post di coppia, ma neanche da singoli. Speriamo che non sia nulla di grave e che semplicemente si stiano godendo beatamente la loro relazione. I due, infatti, si erano trasferiti a Dubai per godersi la vita insieme. E ci auguriamo che sia ancota così.

E a proposito del programma di Maria De Filippi, vi ricordiamo che oggi riparte la messa in onda. Si tratta della prima parte della puntata registrata ieri. Oggi è prevista una nuova registrazione che sarà in onda giovedìe venerdì. E qui si conclude questa stagione del dating show. Proprio ieri Luca ha fatto la sua scelta (la vedremo domani) e oggi dovrebbe toccare a Nicole.