Blanco, nome d’arte di Riccardo Fabbriconi, nasce a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, il 10 febbraio 2003. Oggi ha 18 anni e ha segnato numerosi record da quando è entrato ufficialmente nel panorama musicale nel 2021. L’ultimo è quello di essere il più giovane artista maschile ad avere mai vinto il Festival di Sanremo, in questo caso in coppia con Mahmood e il brano “Brividi“.

Due le sue più grandi passioni: il calcio e la musica. Ha giocato come difensore per diverso tempo e nel mentre si è dedicato alla tromba nella marching band di Bedizzole, un paese vicino al suo. Ha rivelato, inoltre, di aver scritto la prima canzone nel 2017 all’interno di camera sua per fare colpo su una ragazza. In passate interviste, inoltre, ha affermato di prendere la sua ispirazione da Celentano, Gino Paoli, Lucio Dalla, i Queen e tanti altri.

Nel 2020, però, Blanco dà il via alla sua carriera con il singolo “Belladonna (Adieu)“. Lo scorso anno, invece il singolo “Mi fai impazzire” lo fa arrivare alla notorietà, fino ad arrivare all’album intitolato Blu celeste. In questi giorni, quindi, è salito sul palco dell’Ariston ottenendo la vittoria e la possibilità di andare all’Eurovision Song Contest. Molti, quindi, si sono incuriositi e sono andati a cercarlo su Instagram. Qui hanno, infatti, potuto scoprire diverse foto del cantante. Tra queste anche uno scatto in cui lo troviamo bambino, con un cappellino in testa e un enorme sorriso sulla faccia.

Oggi il cantante si sta confermando un artista di grande successo e bravura.