1 Il record di Blanco dopo Sanremo 2022

Il Festival di Sanremo si è concluso. In 25 hanno provato a raggiungere il primo posto. E soltanto uno ce l’ha fatta. O per meglio dire, in questo caso, una coppia. Stiamo parlando ovviamente di Mahmood e Blanco, i quali hanno portato sul palco dell’Ariston il brano “Brividi“. La classifica finale, oltre a loro, ha visto sul podio al secondo posto Elisa e al terzo posto Gianni Morandi. Medaglia di legno, invece, per Irama con la sua “Ovunque sarai“.

Detto questo, forse, non molti sanno che il cantante di “Mi fai impazzire” è nato il 10 febbraio 2003. Di conseguenza, quando ha vinto il Festival aveva ancora 18 anni. Questo gli ha permesso di abbattere un nuovo record, ovvero quello di essere il più giovane artista di sesso maschile ad avere mai vinto la kermesse. Dietro di lui solo Valerio Scanu che all’epoca aveva già compiuto 19 anni. Ad oggi, invece, il più maturo è Roberto Vecchioni a 67 anni nel 2011.

Storia diversa, invece, nel caso delle donne. La cantante di sesso femminile, infatti, più giovane ad aver vinto Sanremo è stata Gigliola Cinquetti nel 1694 a 16 anni. Tornando, però, a Blanco e Mahmood, avendo trionfato al Festival hanno la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino nel maggio di quest’anno. Ad averne parlato i due diretti interessati nella conferenza stampa fatta subito dopo la vittoria:

Se andremo all’Eurovision? Direi di sì! Tanto più che siamo in Italia. Se la porteremo in italiano o se la tradurremmo in inglese? Io vorrei portare la canzone italiana nel mondo. Non sappiamo se la tradurremo. Alla canzone abbiamo iniziato a lavorarci a luglio, abbiamo scritto le strofe in estate ognuno a casa propria, e poi ci sono rivisti a ottobre. È stato un travaglio ma le cose vanno lavorate.

Continua…