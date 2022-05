1 La sorpresa di Mahmood e Blanco

Domani sera su Rai Uno va in onda la finale dell’Eurovision 2022, e durante serata scopriremo chi sarà a vincere quest’anno la kermesse musicale. Nel corso dell’ultima diretta finalmente a salire sul palco saranno anche Mahmood e Blanco, che gareggiano con l’ormai iconica Brividi. Il duo in questi giorni si sta preparando per affrontare al meglio questa importante sfida, e in molti si chiedono come ci stupiranno i due cantanti. Mentre attendiamo di scoprirlo, ieri sera è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che in queste ore sta facendo discutere il web.

A sorpresa infatti Mahmood e Blanco hanno tenuto una diretta sui social mentre si trovano a girare per le vie di Torino con un monopattino elettrico. Ma non solo. I due hanno dato appuntamento ai fan in Piazza Vittorio e poco dopo sono stati accolti da una folla che li ha acclamati per diversi minuti. Come se non bastasse Alessandro e Riccardo hanno anche intonato a cappella Brividi, emozionando tutti i presenti. Il filmato naturalmente è stato condiviso sui social, e in queste ore non si parla d’altro. Nel mentre i due in conferenza stampa hanno parlato della possibilità di vittoria all’Eurovision e proprio Alessandro ha affermato:

“Non abbiamo avversari che temiamo, temiamo noi stessi, se facciamo un’esibizione brutta sarò arrabbiato con me stesso per un anno. Se invece faremo una bella esibizione, possiamo arrivare secondi, settimi, ventesimi, andrebbe bene comunque, l’importante è avere la coscienza a posto”.

Mentre attendiamo l’arrivo di Mahmood e Blanco sul palco dell’Eurovision 2022, andiamo a rivedere chi potrebbe vincere quest’anno la kermesse secondo gli scommettitori. Proprio l’Italia infatti secondo i bookmakers potrebbe salire sul podio!