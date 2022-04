Blanco ha una nuova fiamma dopo Giulia: lei esce allo scoperto

1 Ecco chi è la nuova fidanzata di Blanco

Da un po’ di tempo ha fatto notizia la fine della storia tra Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli, diventava famosa al pubblico poiché durante Sanremo il cantante diceva spesso “Giulia ti amo”. I due si sono lasciati senza troppe spiegazioni pubbliche (come dare loro torto), ma quello che ha fatto molto discutere è stato il bacio dato da lui ad una ragazza sconosciuta mentre era in discoteca.

A quanto pare non si trattava di una semplice ragazza di una sera, ma sarebbe la nuova fidanzata del vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Sì perché dopo tanti dubbi e rumors, è stata lei stessa ad uscire allo scoperto.

Il suo nome è Martina Valdes ed è una ballerina. Il dubbio che fosse la sua nuova ragazza è sorto quando è stata vista ai concerti di Blanco, dietro le quinte. E lei stessa giorni fa ha messo un video sui social in cui il cantante diciannovenne cantava sul palco il brano “Notti in bianco”. Nel video Martina ha scritto in particolare: “Dillo che sei mia, che sei mia, non vantarti che sei l’unica…”.

Ma non finisce qui, perché la conferma vera e propria è arrivata quando la ballerina ha risposto all’ennesimo commento contro di lei da parte di alcuni fan di Blanco. Su Tik Tok, infatti, gira un video di un suo concerto in cui viene ripresa anche la Valdes con scritto: “Blanco, mi chiedo come fai a stare con una così”. E nella descrizione del video è stato aggiunto: “Che tristezza, perennemente ferma e imbronciata, ma come si fa!?”.

Così Martina Valdes è uscita alla scoperto e, stufa di tutte queste critiche e questi attacchi, ha risposto, come riporta il sito Webboh.it: “Sicuramente potevo andare sul palco a baciarlo mentre lavorava davanti a tutti, dai su, per favore!”.

Il commento lascia davvero pochi dubbi e si può considerare una conferma a questa relazione. E a proposito di Blanco, ecco cosa ha dichiarato di recente riguardo l’Eurovision e la partecipazione di Achille Lauro per un’altra nazione…