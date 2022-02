È crisi tra Blanco e la fidanzata? L’intervista che ha insinuato il dubbio (VIDEO)

Blanco e la fidanzata Giulia sono in crisi?

Da qualche ora sul web si è scatenato il panico per una frase detta da Blanco durante un’intervista di lui e Mahmood ospiti al programma Password su RTL 102.5. I vincitori di Sanremo 2022 erano nello studio della radio per parlare della loro esperienza al Festival, il successo che stanno ottenendo con il loro brano “Brividi” e anche l’emozione di partecipare all’Eurovision Song Contest.

Durante la lunga intervista c’è stato spazio anche per parlare un po’ di fatti personali e di amore. Mahmood ha detto che quello che lui prova poi lo porta anche negli altri. Nel senso che se magari sta male, capita che può far stare male l’altra persona. Ma accade anche che quando sta bene, fa sta bene l’altro.

Successivamente la speaker radiofonica ha interpellato Blanco sul tema dell’amore, chiedendogli (in modo anche un po’ retorico) se fosse felice. Sappiamo che ha una fidanzata, Giulia, che ama moltissimo visto anche che per tutta la settimana di Sanremo non ha fatto altro che dire quanto la amasse. Ma la risposta del cantante diciannovenne ha lasciato un po’ tutti spiazzati. Ha fatto un sospiro e ha detto: “Alti e bassi”. Non ha risposto neanche alla domanda su da quanto tempo fosse fidanzato, ha ripetuto semplicemente: “Alti e bassi”. Potete vedere il video del momendo qui sotto:

Una risposta che ha gelato tutto lo studio e che ha messo in difficoltà la speaker, ignara di questi presunti problemi di coppia di Riccardo (vero nome del cantante) e la sua fidanzata. Come si sente anche sul finale, non si sono assolutamente lasciati, lo stesso Mahmood, alla domanda se non fossero più fidanzati, ha risposto: “No, non diciamo queste cose”. Però effettivamente che ci possa essere un po’ di crisi è possibile. I due stanno insieme da circa un anno e si sono mostrati insieme per la prima volta nell’estate del 2021 in occasione dei Seat Music Awards.

Speriamo, ovviamente, che non sia niente di grave e solo un momento passeggero. Noi facciamo sempre il tifo per l’amore.

