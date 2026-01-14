Come rivelato in un’intervista a Icon, Blanco è tornato nuovamente tra i banchi di scuola: “Studio Scienze umane e latino”.

A sorpresa Blanco torna a scuola

Blanco ha deciso di intraprendere una nuova strada: quella degli studi. Dopo aver fatto impazzire le classifiche con i suoi successi e trionfato a Sanremo (con Mahmood ndr), il giovane artista di 22 anni ha preso una pausa dal mondo musicale per concentrarsi sulla crescita personale e professionale.

A sorpresa, Blanco ha deciso di tornare sui banchi di scuola, iscrivendosi al corso di Scienze Umane, un passo che ha definito fondamentale per arricchirsi e migliorarsi come persona. Dopo il suo boom discografico, il cantante ha capito l’importanza di trovare un equilibrio tra carriera e crescita interiore. “Non tutto gira intorno a questa roba”, ha dichiarato Blanco nell’intervista rilasciata a Icon. L’artista ha spiegato che ora è pronto ad affrontare nuovi orizzonti, senza la fretta di dover per forza rimanere sotto i riflettori.

Il ritorno a scuola, per Blanco, non è solo una questione di studio, ma un modo per scoprire qualcosa di nuovo su se stesso. Il cantante ha spiegato che si è affezionato al latino, osservando le trasformazioni della lingua e come queste influenzino anche il linguaggio musicale. La riflessione sulla lingua italiana e sul cambiamento delle regole lo ha portato a fare esempi musicali. Ha paragonato il latino alla base di ogni stile musicale, proprio come i Beatles hanno rappresentato l’inizio di una nuova era nella musica.

I prossimi impegni del cantante

Blanco non è solo un giovane musicista, ma un artista che cerca di evolversi in ogni aspetto della sua vita, affrontando anche la parte più intima del suo percorso.

Come ha raccontato nelle rare interviste concesse, l’artista ha compreso che la sovraesposizione può togliere la magia, e ha scelto di dare valore alla qualità e alla consapevolezza. Il prossimo passo? Un nuovo album.

A partire dal 17 aprile, Blanco riprenderà anche il suo tour, che toccherà i palazzetti di tutta Italia. Ma per ora, si sta concentrando sulla sua vita e sullo studio.

