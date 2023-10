Social

Andrea Sanna | 20 Ottobre 2023

Blu Cina o Blu Estoril?

Ma è Blu Cina o Blu Estoril? Questo sembra essere uno degli argomenti delle ultime ore sui social, emerso grazie a un video diffuso da Striscia la Notizia in cui si parlava di Andrea Giambruno e del commento sul tono di blu del vestito della collega Viviana Guglielmi.

Qual è la differenza tra le due tonalità di colore e perché se ne parla così tanto? La gradazione di colore tra Blu Cina e Blu Estoril ha diviso il web e ora spieghiamo la disparità tra le due nuance.

Partiamo con il dire che appartengono alla stessa famiglia cromatica. Tanto che entrambi vengono spesso identificati con un semplice blu elettrico. C’è da specificare, però, che in realtà si tratta di due elementi cromatici totalmente distinti.

Per prima cosa soffermiamoci sul Blu Cina. Questo è un tono di blu oscuro e profondo. Al suo interno vanta sfumature di verde e viola. Si tratta di una tinta molto versatile e spesso le viene attribuita l’eleganza. L’interior design così come nel mondo della moda è molto utilizzato. Questo colore è certamente un mix tra lusso e formalità.

Se il Blu Cina significa questo il Blu Estoril in cosa si differenzia allora? Si tratta di una sfumatura medio-chiaro di blu turchese. Questo colore mischia alcuni colori come il rosso, il verde e il blu. Risulta luminoso e brillante. Mentre il Blu Cina è famoso nel mondo della moda, il Blu Estoril è molto apprezzato nel settore automobilistico.

La colorazione in questione è molto apprezzata per la verniciatura di auto di lusso perché associata a freschezza, dinamismo e vitalità. Una delle aziende di vetture che ne fa più uso è certamente la BMW. Pensate che il marchio famosissimo in tutto il mondo ha persino inserito il Blu Estoril nel suo catalogo ufficiale.

Rispetto al Blu Cina, che come dicevamo è molto diffuso nel settore dell’abbigliamento, il Blu Estoril non viene mai utilizzato, se non in casi eccezionali e si preferisce di gran lunga il primo. Vi è chiara la differenza tra le due tonalità cromatiche ora?