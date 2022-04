1 Il ritorno dei Blue: il nuovo album

Nel 2020 avevano annunciato la reunion che ha letteralmente mandato in visibilio i propri fan. Ora quella notizia è diventata realtà. Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe e Antony Costa sono pronti a farci sognare con della nuova musica. I Blue, infatti, sono ufficialmente tornati con un album tutto nuovo (il sesto per la precisione), dal titolo Heart and Soul, di cui si può già acquistare una copia attraverso il pre-order.

I ragazzi sui profili social hanno fatto sapere la bellissima news ai propri supporter, confessando di essere non poco emozionati. Il gruppo però, per un ritorno con i botto, ha fatto sapere che ci sarà anche un tour per poter festeggiare al meglio questi 20 anni insieme dal primo storico album, All Rise.

“Non possiamo credere che siano passati 20 anni da quando è stato pubblicato All Rise, il nostro primo album. È stato un bel viaggio da allora e adesso vogliamo rivedervi. In questi due anni abbiamo iniziato a pensare a come festeggiare l’anniversario.

Insieme abbiamo iniziato a lavorare su della nuova musica ed è stato così bello tornare a fare di nuovo ciò che amiamo. Questa pausa durante la pandemia ci ha anche fatto capire quanto ci mancasse esibirci dal vivo. Quindi non vediamo l’ora di tornare in viaggio e vedervi tutti al nostro Heart & Soul Tour. Vi promettiamo che metteremo in scena il miglior spettacolo”, ha raccolto Biccy.

Se in un primo momento era emersa la notizia che Lee Ryan non ci sarebbe stato (QUI L’ARTICOLO APPROFONDITO), le cose fortunatamente si sono sistemate e il cantante ha avuto modo di lavorare non solo all’album ma sarà impegnato con i suoi colleghi e amici per questo nuovo progetto.

Non solo l’album, come vi abbiamo raccontato. I Blue hanno annunciato anche il tour, che partirà da dicembre. Andiamo a scoprire quali sono tutte le date…