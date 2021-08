1 Il ritorno dei Blue senza Lee Ryan!

Un rumor della giornata odierna arriva direttamente dalla Gran Bretagna e riguarda una delle band più famose e amate: i Blue. Dal 2001 al 2005 hanno fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo, poi il ritorno nel 2011 con la partecipazione all’Eurovision Song Contest e il nuovo album Roulette. A seguire l’ultimo lavoro in studio risale al 2015 con Colours. Poi il tour cancellato a causa di un intervento alle corde vocali da parte di Lee Ryan.

Adesso, però, il The Sun dà per certa la notizia che i Blue torneranno presto a cantare insieme in tour, ma con una novità che ha lasciato a bocca aperta i fan. Insieme a Duncan, Simon e Anthony non ci sarà Lee! Ma leggiamo quanto si apprende dal tabloid inglese, come raccolto da Biccy:

“Secondo i documenti depositati presso la Companies House, Duncan James, Simon Webbe e Anthony Costa – hanno costituito la “Blue Blood Music LLP” l’8 luglio, diventando tutti amministratori e condividendo il controllo eguale. Si tratta di una compagnia per gestire il loro futuro tour”.

C’è da dire che da tempo si vociferava il ritorno dei Blue, con un progetto per festeggiare i 20 anni dal primo disco. Il prossimo novembre ci saranno sicuramente dei festeggiamenti in merito, ma per il tour si dovrà attendere quantomeno il prossimo anno, vista la pandemia. Come ricorda Biccy, proprio Duncan James aveva espresso la voglia di una reunion:

“Vogliamo fare qualcosa per il nostro ventesimo anniversario, ma il lockdown ha rallentato i progetti. Era difficile incontrarci per parlare. Però abbiamo soltanto rimandato tutto. Quindi sicuramente faremo qualcosa insieme, visto che abbiamo voglia di tornare e siamo tutti ottimi amici“.

Escluso da questo progetto dei Blue, però, pare sia proprio Lee Ryan, il quale attualmente ha fatto molto parlare di sé per via del coming out, ma anche per una multa presa lo scorso anno che potrebbe causarle qualche guaio! Vedremo se la notizia sull’esclusione del cantante verrà o meno confermata dai diretti interessati. Sta di fatto che il rumor sta facendo non poco discutere.