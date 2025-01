È uscito il videoclip del nuovo brano di Bob Sinclar, Take it easy, che ha rivelato la verità sull’aspetto del DJ, tanto chiacchierato ultimamente.

Bob Sinclar rivela la verità sul suo aspetto

Giusto una settimana fa riportavamo quello che sembrava un cambiamento estetico radicale da parte del noto dj francese Bob Sinclar, nome d’arte di Christophe Le Friant. Varie teorie hanno improvvisamente iniziato a girare sul suo nuovo aspetto

Quest’oggi, poi, Sinclar ha rilasciato, come precedentemente annunciato, il videoclip del suo ultimo pezzo, Take It Easy. In quest’occasione, il dj e produttore ha svelato il mistero che circolava attorno al suo aspetto.

Nei suoi ultimi video su TikTok, infatti, era apparso quasi irriconoscibile, alimentando voci su presunti ritocchi estetici. Molti utenti avevano ipotizzato che Bob Sinclar fosse ricorso alla chirurgia plastica o a qualche trattamento estetico, ma il videoclip ha chiarito ogni dubbio.

Come alcuni avevano sospettato, si è trattato solo di una trovata pubblicitaria per promuovere il suo nuovo lavoro. Nel video, infatti, il dj appare inizialmente come si era mostrato negli ultimi tempi sui social, per poi levare gradualmente quella che sembra essere una maschera in lattice, rivelando il suo vero aspetto.

Su TikTok il dj ha anche pubblicato un breve video di 10 secondi tratto dal videoclip, che invita ad andare su YouTube a vedere il suo “intervento di chirurgia plastica”.

La mossa ha generato grande curiosità e dibattito sui social, dimostrando l’abilità di Bob Sinclar nel creare hype attorno ai suoi progetti musicali. La trovata si è rivelata un’operazione di marketing efficace, in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico prima ancora dell’uscita ufficiale del brano.

I fan possono ora godersi il nuovo brano senza più interrogarsi sull’aspetto del loro artista preferito. Il successo della campagna dimostra quanto sia importante ad oggi saper utilizzare i social media e la comunicazione visiva per creare attesa e curiosità attorno a un progetto, in questo caso musicale.