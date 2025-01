Situazione surreale a Uomini e donne con l’arrivo di 100 corteggiatrici in pullman per Gianmarco e ad accoglierle c’erano gli amici di lui

A Uomini e donne il trono di Gianmarco si prepara ad essere molto seguito. Infatti migliaia di ragazze hanno chiamato per lui e per la prima sono arrivate nel programma a bordo di alcuni pullman. Per l’occasione la redazione ha deciso di farle accogliere dagli amici del tronista.

Le corteggiatrici di Gianmarco arrivano a Uomini e donne con i pullman

Da alcune puntate di Uomini e donne è salito sul trono Gianmarco, non scelta di Martina. L’ex corteggiatore ha avuto un grande successo tra il pubblico ed è stato apprezzato da molte ragazze. E così, appena è salito sul trono, in tantissime hanno chiamato per lui. Nella puntata in onda oggi del programma, Maria De Filippi ha annunciato che sono arrivate oltre 8 mila chiamate. Ma è praticamente impossibile poterle portare tutte.

Così oggi è avvenuta una cosa che non era mai successa nella storia del dating show. La parte di studio che si trova accanto e alle spalle di Maria De Filippi è stata lasciata vuota per riempirla con le corteggiatrice che hanno chiamato per Gianmarco. Ovviamente ne sono arrivate solo una parte e la redazione ha scelto qualcosa di molto divertente.

LEGGI ANCHE: Arrivano presunti dettagli sull’incontro tra Chiara Ferragni e Achille Lauro

Le ragazze, infatti, sono arrivate con ben tre pullman e sono state accolte da tre personaggi di eccezione: gli amici di Gianmarco. Questi tre amici sono stati rammentati varie volte nel precedente percorso dallo stesso Gianmarco. Si tratta di ragazzi molto divertenti che spesso lo hanno preso in giro. Così la scenetta dell’arrivo delle ragazze e l’accoglienza è stata davvero molto simpatica.

Ecco le prime ragazze interessate a Gianmarco! #UominieDonne pic.twitter.com/tmymKBAwWj — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 31, 2025

Lo studio si è quindi riempito di queste corteggiatrici e la redazione di Uomini e donne ha deciso di fare una modalità di presentazione per cercare di fare una prima scrematura il più volecemente possibile. Quindi il tronista si è seduto al centro dello studio e ha iniziato a conoscere una decina di ragazze per volta con una presentazione di 40 secondi ciascuna. E con questo primissimo incontro ha deciso chi tenere e chi mandare via.