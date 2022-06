Il fratello segreto di Bono Vox

Come riporta anche il sito The Guardian, il leader degli U2 Bono Vox ha rivelato di avere un fratello segreto. Questo sarebbe nato da una relazione clandestina che il padre ha avuto a Dublino. Nell’intervista radiofonia nella quale ha rilasciato tali dichiarazioni ha raccontato in che modo lo ha scoperto e come ha risolto il rapporto difficile con il papà.

A BBC Radio 4 ha dichiarato cos’è accaduto dopo la morte della madre, quando lui aveva solo 14 anni:

Ho un’altra persona che amo e adoro Non sapevo di averlo o forse sì… Mio padre stava attraversando un periodo difficile. La sua testa era da un’altra perta perché il suo cuore lo era. Ricordo che mio padre aveva questa profonda amicizia con una donna bellissima. Faceva parte della famiglia e poi hanno avuto un figlio che hanno tenuto nascosto. Nessuno lo sapeva. Gli ho chiesto: ‘Amavi mia madre?’ e lui ha risposto di sì. Allora gli ho domandato: ‘Come è potuto accadere’ e lui ha detto: ‘Può succedere’. Stava cercando di porvi rimedio facendo la cosa giusta. Non si stava scusando stava solo spiegando i fatti e che lui era in pace con se stesso.

Bono Vox, quindi, ha aggiunto di sentire di non essergli stato abbastanza vicino all’epoca visto tutto quello che il padre stava affrontando. Le scuse sono arrivate più tardi quando il papà è venuto a mancare nel 2001: “Non c’era nessuno lì. Ho acceso una candela, mi sono inginocchiato e ho detto ‘Ascolta, mi spiace di non esserti stato vicino. Ne hai passate tante, per favore perdonami’. Mi sono sentito libero“.

