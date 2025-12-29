La coppia continua a vivere lontano dai riflettori, ma tra indiscrezioni di nozze, progetti di famiglia e un anno intenso insieme, l’idea del grande passo si fa sempre più concreta

Cooper e Hadid tengono un profilo basso, ma circolano voci di nozze

Bradley Cooper e Gigi Hadid stanno insieme lontano dai clamori mediatici. Poche foto, nessuna dichiarazione ufficiale, eppure la loro storia sembra viaggiare spedita verso un traguardo importante. Le voci di un matrimonio imminente crescono di settimana in settimana, alimentate da fonti vicine alla coppia. Secondo il Daily Mail, l’attore – che a gennaio compirà 50 anni – sarebbe pronto a chiedere la mano della modella, 29 anni. Una fonte racconta che non si tratterebbe nemmeno di una sorpresa: i due avrebbero discusso di matrimonio e famiglia fin dall’inizio della relazione.

Tra nozze e un figlio insieme

Le indiscrezioni non si fermano all’anello. Sempre secondo il Daily Mail, Cooper e Hadid starebbero pensando anche a un figlio. Entrambi sono già genitori: Bradley ha una bambina, Lea De Seine, nata dalla relazione con Irina Shayk; Gigi è madre di Khai, avuta con Zayn Malik. Due vite, due famiglie, oggi pronte a intrecciarsi in una nuova fase. Un passo che, se confermato, suggellerebbe definitivamente il legame tra i due, descritto da più fonti come solido e sereno.

Come è nata la storia tra Bradley e Gigi?

La loro storia inizia il 5 ottobre 2023, durante una cena al ristorante Via Carota, a New York. A presentarli sarebbe stata proprio Irina Shayk. Pochi giorni dopo, l’8 ottobre, i paparazzi li immortalano al rientro da una fuga romantica. Nel 2024 arriva la conferma pubblica. Il 25 gennaio, mano nella mano a Londra, rendono evidente ciò che fino ad allora era stato solo intuizione. Seguono apparizioni sempre più frequenti: New York il 1 febbraio, una colazione a Chinatown il 26 febbraio, e poi ancora Broadway il 23 marzo, catturati insieme all’uscita dal Lunt-Fontanne Theatre.

Vacanze, amici vip e un’estate italiana

Il legame cresce tra viaggi e momenti condivisi. Il 24 aprile partecipano a una vacanza in California con Taylor Swift e Travis Kelce, episodio che fa parlare molto. A fine agosto la coppia vola in Italia, destinazione Sardegna. Con loro c’è la figlia di Cooper, Lea De Seine, e la madre dell’attore, Gloria Campano. Una scelta che molti hanno interpretato come un ulteriore passo verso una dimensione familiare più ampia. Un’estate mediterranea che sembra aver rafforzato ancora di più la relazione, alimentando i rumors sulle presunte nozze.