Brando fa entrare le poltrone rosse ma poi ci ripensa e non fa alcuna scelta

NEWS

Debora Parigi | 19 Marzo 2024

Uomini e donne

Alla fine della scorsa settimana Brando aveva annunciato che nella puntata successiva avrebbe scelto. E così oggi a Uomini e donne è arrivato quel momento. Ma poi è successo qualcosa che ha fatto cambiare tutto. Il tronista ci ha infatti ripensato e ha annunciato la sua decisione a tutti.

La scelta di Brando a Uomini e donne di non scegliere

La puntata di oggi a Uomini e donne doveva essere quella della scelta di Brando, ma lui a un certo punto ha cambiato idea. E vi raccontiamo meglio cosa è successo. La puntata è iniziata con questa scelta fatta di tanta ansia per il tronista. Dopo la poesia di Gemma per lui, è stato mostrato il tronista che ha videochiamato prima Beatriz e poi Raffaella per annunciare a entrambe che era pronto a questa scelta.

A questo punto sono stati mostrati i momenti migliori con entrambe e ci sono stati i commenti delle due corteggiattrici. Commenti che non sono stati molto positivi, infatti entrambe sembrava che fossero andate a un funerale invece che a una scelta. Questa cosa ha fatto molto pensare Brando. E infatti, dopo l’uscita delle due corteggiatrici, anche lui ha chiesto di uscire un attimo per pensare.

A questo punto Maria De Filippi ha fatto ballare gli altri presenti in attesa che Brando rientrasse. Sono state mandate ben due canzoni e poi la conduttrice ha chiesto di togliere le due sedute della scelta e rimettere le altre sedie al centro dello studio. E così ha detto che Brando aveva deciso che non avrebbe più scelto.

Ovviamente il tronista non lascerà il programma da solo. Ha solo chiesto di rimandare la scelta perché non era sereno. Rientrate anche le due corteggiatrici, Maria ha spiegato loro che preferiva passara una mezza giornata con l’una e una mezza giornata con l’altra e poi fare la scelta. Il motivo è perché lui voleva un momento di felicità in questo giorno e così non è perché entrambe hanno brutti pensieri. A tal proposito, la stessa De Filippi ha chiesto ad entrambe le ragazze di passare l’ultima esterna con tranquillità e felicità.