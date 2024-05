Chi è Nemo: canzone Svizzera Eurovision 2024

NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2024

Chi è

Quest’anno a rappresentare la Svizzera all’Eurovision 2024 ci sarà Nemo. Andiamo dunque a scoprire di più sul cantante, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Nemo

Nome e Cognome: Nemo Mettler

Data di nascita: 3 agosto 1999

Luogo di Nascita: Bienne

Età: 24 anni

Altezza: 1 metro e 74 centimetri

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: cantante

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @nemothings

Nemo età e biografia

Andiamo a fare la conoscenza di Nemo Mettler, noto ai più semplicemente come Nemo. Il rappresentante della Svizzera all’Eurovision 2024 è nato a Bienne il 3 agosto 1999.

La sua età dunque è di 24 anni. La sua altezza e il suo peso sono invece pari rispettivamente a 1 metro e 74 centimetri e 70 kg.

Sappiamo che ben presto si trasferisce a Berlino per diventare un cantante.

Tuttavia prima di scoprire di più sulla sua carriera, vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Nemo abbiamo diverse informazioni.

Sappiamo infatti che il rappresentante della Svizzera all’Eurovision 2024 nel corso di un’intervista si è dichiarato come persona non binaria.

Il cantante ha specificato di voler essere indicato con il nome invece dei pronomi durante le interviste in tedesco. Mentre nel corso di eventi internazionali preferisce l’utilizzo dei pronomi inglesi they/them, di genere neutro.

Non sappiamo tuttavia se il giovane artista sia o meno fidanzato.

Dove seguire Nemo: Instagram e social

Vi state chiedendo dove è possibile seguire Nemo sui social? Andiamo a scoprirlo.

Il rappresentante della Svizzera all’Eurovision 2024 un un profilo Instagram attivo, che vanta più di 59 mila follower.

Ma cosa sappiamo in merito alla sua carriera?

Scopriamolo.

Carriera

La carriera di Nemo inizia nel 2015, quando inizia a pubblicare i suoi singoli in maniera indipendente. Ai primi brani fa seguito l’EP di debutto Clownfisch. Raggiunge però la notorietà nazionale grazie al singolo Du.

Nel 2018 vince quattro premi ai Swiss Music Awards, trionfando nelle categorie “Miglior brano svizzero”, “Miglior artista svizzero”, “Miglior esibizione live” e “Miglior artista solista maschile”.

Nel 2021 ha partecipato alla seconda edizione del programma The Masked Singer Switzerland, versione svizzera del format Il cantante mascherato. In questa occasione si classifica al quinto posto.

Nel febbraio del 2024 viene selezionato per rappresentare la Svizzera all’Eurovision 2024.

Nemo a Eurovision 2024

A maggio 2024 Nemo partecipa all’Eurovision 2024 come rappresentante della Svizzera. Sul palco della kermesse musicale, che si tiene a Malmö, il giovane artista presenterà la canzone The Code, che è già una delle favorite dal pubblico.

Ma andiamo a scoprire di più in merito al suo brano.

Canzone e testo

Come annunciato, in occasione dell’Eurovision 2024, Nemo presenterà la canzone The Code.

Ma scopriamo un estratto del testo del brano:

“I went to hell and back to find myself on track

I broke the code, oh ohh

Like ammonites, I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code”.

Ma chi sono gli altri concorrenti di Eurovision 2024?

I concorrenti di Eurovision 2024

Ecco chi sono i concorrenti dell’Eurovision 2024. Questi gli artisti che si esibiranno nel corso della prima semifinale, in onda martedì 7 maggio

Electric Fields – One Mikali; FAHREE feat. Ilkin Dovlatov – Özünlə Apar; Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim; Silia Kapsis – Liar; Windows95man – No Rules!; Hera Bjork – Scared of Heights; Bambie Thug – Doomsday Blue; Silvester Belt – Luktelk; TALI – Fighter; Natalia Barbu – In the Middle; LUNA . The Tower; Iolanda – Grito; TEYA DORA – Ramonda; Raiven – Veronika; Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria.

Nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision 2024, in onda giovedì 9 maggio, si esibiranno invece:

BESA – Titan; LADANIVA – Jako; Kaleen – We Will Rise; Mustii – Before the Party’s Over; Aiko – Pedestal; SABA – Sand; 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi; Nutsa Buzladze – Firefighter; Marina Satti – Zari; Eden Golan – Hurricane; Dons – Hollow; Sarah Bonnici – Loop; Joost Klein – Europapa; Gate – Ulveham; MEGARA – 11:11; Nemo – The Code.

Gli artisti che sono già di diritto in finale all’Eurovision 2024 sono:

Slimane – Mon Amour; ISAAK – Always On The Run; Angelina Mango – La Noia; Nebulossa – Zorra; Marcus & Martinus – Unforgettable; Olly Alexander – Dizzy.

Il percorso di Nemo a Eurovision 2024

Il percorso di Nemo all’Eurovision 2024 inizia giovedì 9 maggio. Il cantante infatti si esibisce per la prima volta nel corso della seconda semifinale e sul palco presenterà la canzone The Code.