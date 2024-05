NEWS

Andrea Sanna | 8 Maggio 2024

Cantante, dj e producer, ma anche figlio d’arte e…. cugino di Diodato! Parliamo di Benjamin Ingrosso. Conosciamo meglio chi è l’artista svedese che abbiamo visto tra gli ospiti dell’Eurovision Song Contest 2024: età, fidanzata e Instagram.

Chi è Benjamin Ingrosso

Nome e Cognome: Benjamin Daniele Wahlgren Ingrosso

Data di nascita: 14 dicembre 1997

Luogo di nascita: Oscars församling (Stoccolma, Svezia)

Età: 26 anni

Altezza: Non conosciamo l’altezza di Benjamin

Peso: Non sappiamo quale sia il peso di Benjamin

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: cantante, dj e producer

Fidanzata: Benjamin dovrebbe essere single

Figli: Benjamin non ha figli

Tatuaggi: Benjamin non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @benjaminingrosso

Benjamin Ingrosso età e biografia

Sta facendo molto parlare di sé Benjamin Ingrosso: chi è il cantante svedese cugino di Diodato e quanti anni ha? Quali sono le sue origini? Rispondiamo a queste domande dando un’occhiata alla sua carriera.

All’anagrafe Benjamin Daniele Wahlgren Ingrosso, è nato a Oscars församling, in Svezia, il 14 dicembre 1997, sotto il segno del Sagittario. La sua età è di 26 anni.

Per chi non lo sapesse, Benjamin ha origini italiane per parte di padre e svedesi da parte di sua madre.

Fin da piccolo ha coltivato la passione per la musica, fino a diventare un importante artista per il suo Paese. Come vedremo in seguito ha partecipato anche ad alcuni talent e programmi TV, oltre a mettersi in mostra all’Eurovision Song Contest 2024.

Vita privata: il cugino di Diodato ha una fidanzata?

Cosa sappiamo a proposito della vita privata di Benjamin Ingrosso?L’artista svedese è figlio d’arte: suo padre è l’ex ballerino Emilio Ingrosso e sua madre è la cantante Pernilla Wahlgren.

Benjamin ha due fratelli, uno di nome Oliver e una sorella di nome Bianca. Anche loro svolgono il mestiere di cantanti. Per quel che riguarda gli altri legami parentali sappiamo che è cugino di primo grado di Sebastian Ingrosso, dj e membro degli Swedish House Mafia. Ma non solo perché tramite suo zio Nicola è anche cugino di Diodato!

E l’amore? Benjamin Ingrosso ha una fidanzata? A quanto pare sembrerebbe essere single. In un’intervista a Radio Deejay ha confessato di non avere molto tempo per l’amore.

Dove seguire Benjamin Ingrosso: Instagram e social

Se volete seguire Benjamin Ingrosso potete farlo attraverso i social network e in particolar modo su Instagram. Il cantante svedese è molto seguito (anche da alcuni volti noti nel nostro Paese) e vanta un buon numero di follower.

Sul suo profilo condivide tanto del suo lavoro in giro per il mondo e di tanto in tanto ama anche condividere scatti con le persone a lui care.

Carriera

Passiamo alla parte dedicata alla sua carriera. Fin da piccolo si è fatto conoscere dal pubblico come cantante. A soli 9 anni, nel 2006, ha partecipato al Lilla Melodifestivalen con il brano Hej Sofia. Con esso ha vinto la competizione.

Successivamente ha rappresentato la Svezia al MGP Nordic, classificandosi quarto, con il medesimo brano.

Predestinato, il cugino di Diodato, ha avuto modo di farsi largo nel mondo della musica come cantante, dj e producer. Durante il suo percorso lavorativo ha collaborato e lavorato per tanti progetti musicali e non.

Ma approfondiamo la sua carriera nei prossimi paragrafi…

Album e canzoni

Nel corso della sua carriera Benjamin Ingrosso ha pubblicato degli album e delle canzoni? La risposta è sì. Di Dischi ne segnaliamo ben 4 Identification nel 2018; En gång i tiden e una seconda riedizione nel 2021 e Playlist nel 2022.

Di brani ne ha all’attivo tantissimi, ma tra i più recenti segnaliamo: nel 2021 Flickan på min gata e VHS (con Cherrie) e nel 2024, Kite. Quest’ultimo brano ha confidato a Radio Deejay che gli piacerebbe tradurlo in italiano.

Tra l’altro sempre Kite ha avuto modo di realizzarlo in duetto anche con Olly Alexander che nel 2024 troviamo tra i concorrenti dell’Eurovision Song Contest.

Ballando con le Stelle

Nel 2014 il cugino di Diodato, Benjamin Ingrosso, ha partecipato e vinto la versione svedese di Ballando con le stelle. Ad affiancarlo la ballerina Sigrid Bernson.

Så mycket bättre

In carriera Benjamin ha anche partecipato all’undicesima edizione di un reality show dal nome Så mycket bättre.

Qui ogni musicista partecipante deve eseguire la propria versione di una canzone famosa di un altro artista. Ogni episodio è incentrato su un concorrente che esegue una canzone diversa del medesimo artista.

Eurovision Song Contest

Durante gli anni di attività in più occasioni Benjamin Ingrosso ha tentato la strada dell’Eurovision Song Contest.

Pensiamo per esempio al 2018 quando ha rappresentato la Svezia all’Eurovision Song Contest con il brano Dance You Off. In quell’occasione si è classificato settimo con 274 punti.

Nel 2024, dato che la manifestazione ha avuto modo di tenersi in Svezia, ha presenziato come ospite della prima serata.