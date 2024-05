Chi sono i Megara: canzone gruppo San Marino Eurovision 2024

NEWS

Andrea Sanna | 9 Maggio 2024

Tra i gruppi in gara all’Eurovision Song Contest 2024 troviamo anche la band spagnola dei Megara. Loro rappresentano San Marino alla manifestazione. Conosciamoli meglio insieme tra età, vita privata, carriera, canzone e dove seguirli sui social e Instagram.

Chi sono i Megara

Nome e Cognome: Kenzy Loevett (voce); Tio Rober Bueno (chitarra elettrica); Vitti Crocutta (basso) e Kat Almagro (batteria).

Nome gruppo: Megara

Data di nascita: 1992;

Luogo di nascita: Kenzy è nata a Madrid;

Età: 32 anni (Kenzy)

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantanti, attori e musicisti

Moglie: Kenzy Loevett è stata sposata

Tatuaggi: Hanno dei tatuaggi sul loro corpo

Profilo Instagram: @wearemegara

Sito ufficiale: magaraband.com

Megara età e biografia

Iniziamo dalla biografia: chi sono i Megara, quanti anni hanno e chi sono i membri della band? Partiamo con il dire che il gruppo è formato da Kenzy Loevett (voce); Tio Rober Bueno (chitarra elettrica); Vitti Crocutta (basso) e Kat Almagro (batteria).

Non conosciamo le loro età o dove sono nati e le informazioni sulla loro biografia sono davvero scarse. Siamo in grado di dirvi però che Kenzy Loevett è nata a Madrid nel 1992 e la sua età è di 32 anni. Non conosciamo però il segno zodiacale e tantomeno altezza o peso.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata dei membri della band dei Megara in gara all‘Eurovision Song Contest? Purtroppo le informazioni sono molto scarse, ma tra le poche info che abbiamo recepito, c’è qualcosa che riguarda la cantante Kenzy Loevett.

È fidanzata o sposata? La risposta è che è stata prima fidanzata e poi sposata con l’attrice Aria Bedmar, nota per aver interpretato Camino Pasamar Fonseca nella soap Una vita. La cantante è l’attrice sono state legate sentimentalmente dal 2009 al 2021. Fino al 2019 hanno vissuto un fidanzamento, poi il 2 novembre dello stesso anno sono convolate a nozze, proprio nel giorno del loro decimo anniversario.

Nel 2021 su Instagram hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Nonostante ciò sono rimaste in buoni rapporti. Tanto che la stessa Aria è ballerina e attrice sul palco insieme ai Megara sia a Una voce per San Marino che all’Eurovision Song Contest 2024.

Se volete seguire i Megara potete farlo non solo su Facebook e sul loro sito ufficiale, ma anche su Instagram presso la loro pagina ufficiale.

Sull’account postano tutto quello che riguarda i loro progetti musicali, dai momenti in studio a quelli sul palco. Postano anche tanti scatti divertenti e spensierati.

Per chi avesse piacere, però, può trovarli anche nei loro account personali: Kenzy Loevett (@i.am.kenzy); Tio Rober Bueno (@tio_rober_bueno); Vitti Crocutta (@crocutta) e Kat Almagro (@katalmagro).

Carriera

E la loro carriera? Il gruppo si è formato nel 2015 a Madrid e in carriera ha portato al successo, come vedremo, già alcuni album ed EP, oltre che singoli.

Tra i più popolari ovviamente il brano partecipante all’Eurovision Song Contest. I Megara hanno fatto tanta gavetta e preso parte a diversi Festival, dove hanno avuto la possibilità di farsi conoscere.

Hanno uno stile musicale ben definito e sono riconoscibilissimi.

Album e canzoni

All’attivo i Megara, i rappresentanti di San Marino all’Eurovision, hanno tre album: nel 2016 è uscito Siete, mentre nel 2018 è stata la volta di Aquí estamos todos locos, infine nel 2022 di Truco o trato.

Per quanto riguarda gli EP, invece: nel 2015 abbiamo Muérase quien pueda, invece nel 2021 segnaliamo Truco o trato (Capítulo I) e Pink Side. Infine al 2022 corrisponde Truco o trato (Capítulo II).

Non mancano ovviamente tante canzoni nel corso della carriera così come il brano del 2024, dal titolo 11:11, in gara prima a Una voce per San Marino e poi all’Eurovision Song Contest.

Una voce per San Marino

Nel 2024 i Megara hanno tentato il tutto per tutto presentando la loro canzone 11:11 a Una voce per San Marino. La band spagnola ha trionfato sulla favorita Loredana Bertè.

I Megara all’Eurovision Song Contest

Grazie alla vincita a Una voce per San Marino, i Megara hanno potuto accedere così all’Eurovision Song Contest 2024. Per loro si tratta della prima apparizione. Qui hanno modo di far conoscere il loro brano.

Ad accompagnare la band sul palco ci sono anche Aria Bedmar e Emma come ballerine.

Dal 7 all’11 maggio è possibile seguire il percorso dei Megara all’Eurovision Song Contest 2024. Riusciranno a raggiungere la finale?