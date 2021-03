1 Il Brasile influenzerà l’eliminazione di Awed?

Nel corso della quinta puntata de L’Isola dei Famosi abbiamo visto Vera Gemma eliminata, ma non del tutto. Infatti lei continuerà a stare su Parasite Island con la possibilità di tornare in gara settimana prossima. Nel frattempo, però, altri due naufraghi sono andati in nomination. Stiamo parlando di Miryea Stabile e Simone Paciello. Le sorti di quest’ultimo, in arte Awed, secondo alcuni potrebbero essere decise dal Brasile, come già accaduto durante il Grande Fratello Vip 5. Ma sarà davvero così?

Nelle scorse ore, infatti, sono apparse sul web diverse persone italiane che chiedevano a gran voce l’intervento della popolazione brasiliana. Tutto tranquillo fino a quando non sono arrivati degli strani post in portoghese che sembravano organizzarsi in modo da far rimanere Miryea e far uscire Simone. In molti hanno subito pensato a un ritorno del Brasile in grande stile come capitato durante l’ultima edizione del GF Vip. Ma pare che le cose non stiano proprio così.

Si tratta, infatti, di una piccola presa in giro. Prendendo ad esempio un profilo su Twitter, quindi, notiamo che la stessa persona, nel giro di pochi minuti, ha pubblicato un post mezzo in portoghese in cui incita a eliminare Simone, mentre poco dopo ne troviamo uno tutto in italiano in cui afferma di volere salvare lo youtuber. Il Brasile, quindi, non avrà niente a che fare con le votazioni per l’eliminazione di Awed e Miryea.

Anche tanti altri hanno fatto la stessa cosa, ma si trattava solo di post goliardici. Continuate a seguirci per tante altre news.