Brigitte Nielsen scaccia le critiche sul marito più giovane di 15 anni e la figlia avuta dopo i 50 anni

1 Il matrimonio di Brigitte Nielsen con un uomo più giovane

59 anni, un fisico mozzafiato e nessuna paura a mostrarsi e a fare certe scelte. Lei è Brigitte Nielsen, famosissima attrice di origini danesi che in Italia ha partecipato a tanti film e fiction nostrani diventando una vera icona. Il suo segreto? “Vado in palestra tre volte a settimana e seguo un regime alimentare sano, ciò contribuisce a fare di me una donna in armonia con se stessa e con il mondo”, ha detto a noi di Novella 2000.

Intervistata, infatti, da Fabrizio Maria Barbuto, la Nielsen ha parlato in particolar modo della sua famiglia. Ha cinque figli ed è al quinto marito con quale è sposata dal 2006. E proprio la relazione con lui, Mattia Dessì, ha sempre fatto molto chiacchierare per via della differenza di età. Lui, infatti, è di ben 15 anni più giovane. Nessun problema per l’attrice che, anzi, ha raccontato come tutto vada a gonfie vele.

“Con mio marito ho un’intesa sessuale molto forte. C’è gente che, vista la differenza d’età tra me e Mattia, si diceva convinta che ci saremmo lasciati in fretta. Invece eccoci qui, ad oltre 15 anni dalle nozze, mentre molti di coloro che scommettevano sulla nostra separazione hanno già divoriziato.”

Questo legame, come la stessa Brigitte Nielsen riferisce, si consolida grazie anche alle risate, alla sincerità e alla passione. E non sente mai il distacco tra loro per l’età, pensa che sia più che altro un problema per gli altri che per loro. “Il fatto che lui sia più giovane di me costituisce un problema più per gli altri che per noi. Stiamo bene assieme, ci adoriamo e abbiamo costruito una famiglia. Tutto questo dovrebbe essere messo in discussione da un dato anagrafico?”.

Molte critiche ricevute sono state però soprattutto per la nascita della quinta figlia, Frida, dopo i 50 anni. Tra l’altro una gravidanza fortemente voluta. Ecco cosa ha commentato lei a proposito…