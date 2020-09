1 Alcuni fan di Britney Spears accusano Sam Asghari, fidanzato della pop star, di essere d’accordo con suo padre Jamie. Lui interviene e fa chiarezza

Sono ormai mesi che è il #FreeBritney sta facendo scalpore in tutto il mondo. Come è noto il movimento è nato per far sì che Britney Spears, dopo anni sotto il controllo di suo padre, riottenga la sua libertà. Dopo il crollo emotivo del 2007 infatti la pop star è stata controllata in tutto e per tutto da Jamie, che avrebbe assunto il pieno controllo della sua vita. La cantante dunque non sarebbe libera di prendere alcun tipo di decisione per la sua vita privata e per la sua carriera, che attualmente come sappiamo è stata messa in pausa. A quel punto migliaia di fan in tutto il pianeta, e anche alcuni volti noti dello spettacolo, si sono mobilitati per aiutare la Spears. Solo pochi giorni fa come se non bastasse si è svolta l’udienza per la conservatorship, tuttavia le cose non sono andate come sperato.

Adesso come se non bastasse ad essere accusato è anche Sam Asghari, fidanzato di Britney Spears, che sarebbe d’accordo, a detta di alcuni fan, con Jamie. Tutto è partito quando qualche sera fa la pop star si è impossessata del profilo Instagram del suo compagno, dal quale ha fatto partire una live. Pochissimi istanti dopo però Sam ha immediatamente interrotto la diretta, lasciando i fan perplessi. A quel punto in molti hanno accusato Asghari di essere d’accordo col padre di Britney, di volerla controllare in ogni cosa e di volerla tenere in gabbia. Così a seguito delle numerose accuse, il personal trainer è stato costretto ad intervenire, facendo chiarezza sulla questione. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“La verità è che la mia fidanzata voleva farmi una storia e per errore è partita la live, questo perché la nuova versione di Instagram è poco chiara. Datevi tutti una calmata”.

Sempre come fa notare il portale, a Britney Spears non è concesso tenere una diretta sui social. A sua volta lo stesso Sam Asghari ha dovuto firmare accordi legali che gli vieterebbero di esprimere una sua opinione personale sulla questione. Non è escluso dunque che il fidanzato della pop star abbia solo voluto salvaguardare la cantante. Nel mentre qualche settimana a parlare del #FreeBritney era stato anche lo stesso Jamie. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito.