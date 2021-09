1 Il gesto di Britney Spears

Negli ultimi mesi si è spesso parlato di Britney Spears. Come è ben noto infatti la principessa del pop da ben 13 anni è sotto la tutela di suo padre Jamie, che le avrebbe tolto ogni tipo di libertà. La cantante infatti non ha più il controllo della sua vita e della sua carriera, e a seguito di una lunga protesta partita da parte dei fan, sono iniziate delle serie indagini e un processo che dura ormai da diverso tempo. Solo recentemente Britney è stata ascoltata in tribunale, dove ha portato a galla dei retroscena terrificanti, che naturalmente non sono passati inosservati. Nel mentre la Spears è riuscita riprendere possesso dei suoi social, e in queste settimane finalmente sta tornando a essere la persona solare e spensierata che tutti conosciamo e amiamo.

Jamie nel mentre sembrerebbe aver fatto un passo indietro. Stando a quando è emerso negli ultimi giorni infatti pare che il padre della cantante abbia presentato in tribunale una richiesta per porre fine alla tutela di sua figlia, che a breve dunque potrebbe tornare a essere finalmente libera.

In queste ore intanto Britney Spears ha postato alcune immagini che non sono passate inosservate e che stanno già facendo discutere il web. La cantante infatti ha postato su Instagram una foto del suo lato B, e naturalmente il post è stato letteralmente preso d’assalto dai fan. Questo lo scatto che ha già fatto il giro del web:

Nel mentre nelle ultime settimane si è anche mormorato che Britney, dopo che avrà riottenuto la sua libertà, potrebbe ritirarsi una volta per tutte dalle scene. Rivediamo cosa sta accadendo e le parole del compagno della Spears.