1 La suocera e le cognate di Britney Spears

Nei giorni passati Britney Spears si è potuta sposare con il compagno Sam Asghari. Alle nozze hanno preso parte tantissimi amici della coppia. Possiamo, per esempio, citare Paris Hilton, Selena Gomez e Madonna. Ma alla cerimonia erano presenti anche due italiani. Stiamo parlando di Donatella Versace e Alessandro Del Piero. Alle nozze non hanno partecipato i famigliari della popstar, ovvero la madre Lynne e la sorella Jamie Lynn.

Nonostante ciò, però, Jamie ha lasciato un like a una foto su Instagram, mentre la mamma ha commentato: “Sembri davvero raggiante e così felice! Il tuo matrimonio è il matrimonio dei sogni! E averlo fatto a casa tua lo rende molto emozionante e speciale! Sono felicissima per te! Ti voglio bene!“. All0evento, ad ogni modo, era presente la famiglia dell’ormai marito Sam Asghari. Sul web ha iniziato a girare una fotografia, quella che potete vedere nella copertina dell’articolo e per intero cliccando QUI, che ha lasciato a bocca aperta tutti.

Infatti, secondo molti utenti del web, sarebbe impossibile distinguere la madre di Sam dalle sue sorelle. C’è, infatti, chi scrive: “La madre di Sam è uguale alle sue sorelle, Oh mio Dio” oppure “Davvero, non riesco a capire chi sia la madre“. La risposta arriva da un altro messaggio secondo il quale la mamma sarebbe la terza partendo da sinistra. Voi lo avreste mai indovinato? Tra gli utenti vediamo anche chi sostiene che i futuri figli di Britney Spears e Sam avranno dei geni di prima qualità.

Parlando di bambini, purtroppo, le notizie al momento non sono delle migliori. Di recente, infatti, la popstar ha annunciato di aver perso il figlio che stava aspettando. Andiamo a rivedere in breve ciò che è accaduto. Continuate a leggere…