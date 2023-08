NEWS

Nicolò Figini | 17 Agosto 2023

Britney Spears

La presunta separazione di Britney Spears

Britney Spears e il marito Sam Asghari ne hanno passate davvero tante insieme. Sam l’ha aiutata a superare tutta la questione della “Conservatorship” e uniti hanno affrontato anche la perdita di un bambino. A parlarne era stata proprio la popstar internazionale sul suo profilo Instagram. Dopo il gioioso annuncio di una nuova vita nella loro famiglia, ecco arrivare la triste notizia:

“È con nostra più profonda tristezza che annunciamo di aver perso il nostro bambino durante la gravidanza. Questa è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare a dirlo ancora per qualche tempo.

Ad ogni modo eravamo davvero felicissimi di poter condividere la notizia. L’amore che proviamo l’uno per l’altra è la nostra forza. Continueremo a provare a espandere la nostra bellissima famiglia. Vi ringraziamo per il vostro sostegno. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy per adesso”.

Nonostante tutto, però, stando alle ultime indiscrezioni pare che l’amore tra Britney Spears e Sam Ashari sia terminato. Sembra che i due abbiano deciso di separarsi dopo un duro litigio in merito a dei presunti tradimenti da parte di Sam. Secondo quanto riportano delle fonti, infatti, il marito se ne sarebbe andato di casa e ora vivrebbe per conto suo: “Tutta questione di tempo prima che Sam compili le carte per il divorzio“.

TMZ riferisce che già da mesi tra la coppia ci sarebbero dei problemi. Sam non dormirebbe più in casa da tempo e sembra che Britney abbia alzato spesso la voce con lui. Voci di corridoio rivelano che, nonostante Sam abbia difeso la moglie in pubblico per i suoi comportamenti ritenuti bizzarri, in privato si sarebbe sentito molto frustrato.

Al momento nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni. Seguiteci per molte altre news.