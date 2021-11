1 La stoccata di Britney Spears a Cristina Aguilera

Britney Spears si sta godendo la sua libertà dopo ben 13 anni di prigionia a causa della conservatorship. Negli anni non sono mancate manifestazioni d’affetto da parte di fan e colleghi, tutti schierati dalla sua parte. A Christina Aguilera, però, ha lasciato una stoccata non di poco conto. Perché? Ve lo spieghiamo subito.

Come raccolto anche da Biccy giovedì sera, durante il red carpet dei Latin Grammy, Christina Aguilera è stata intervistata dai giornalisti. Quando però gli è stato domandato cosa pensasse della situazione legata alla collega, il suo assistente l’ha invitata a non parlarne. Così Xtina si è allontanata dai paparazzi con un secco: “Non posso, ma sono felice per lei“. Comportamento che pare non sia per nulla piaciuto a Britney Spears che sui social ha voluto dire due parole a riguardo:

“Io amo tutti quelli che mi hanno supportato, ma rifiutarsi di parlare – quanto tu conosci la verità – è l’equivalente di mentire. Sono stata per 13 anni in un sistema corrotto che ha abusato di me e questo è un argomento così difficile su cui poter dire qualcosa? Sono io quella che l’ha subito. A tutti quelli che mi supportano e parlano dico grazie, e sì, questo conta davvero“.

Britney Spears calls out Christina Aguilera for walking away from a question about her conservatorship ending. pic.twitter.com/Lib6FcE4iC — Pop Crave (@PopCrave) November 20, 2021

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Lady Gaga che Britney Spears ha deciso di ringraziare per aver speso queste bellissime parole a ET Canada: “Il modo in cui Britney è stata trattata in questo ambiente è molto sbagliato. Il modo in cui le donne vengono trattate nel mondo musicale è qualcosa che andrebbe cambiato. Credo che lei sia davvero una grande ispirazione per tutte le donne“.

A queste dichiarazioni è arrivata la risposta di Britney: “Grazie Lady Gaga per aver speso del tempo per dire qualcosa di così gentile. Mi hai fatta piangere, ti amo“.

Britney Spears thanks Lady Gaga for speaking in support of her during an interview. pic.twitter.com/mgXc1wOvzk — Pop Crave (@PopCrave) November 20, 2021

Anche in altre occasioni Lady Gaga ha avuto modo di parlare di Britney Spears e a ogni première di House Of Gucci ha speso parole d’affetto e stima, avanzando addirittura una proposta…