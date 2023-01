NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Gennaio 2023

La lasagna vegana di Brooklyn Beckham

In queste ore a finire al centro dell’attenzione è stato nientemeno che Brooklyn Beckham. Come sappiamo il figlio di David e Victoria Beckham è amatissimo e seguitissimo sui social e solo pochi mesi fa l’attenzione del mondo intero è stata rivolta a lui. Brooklyn infatti lo scorso aprile ha sposato la sua compagna Nicola Peltz, figlia di Nelson e della Modella Claudia Hefner. A partecipare al grande giorno della coppia sono stati anche alcuni celebri volti del mondo dello spettacolo, tra cui Gordon Ramsay, Mel B., Melanie Chishom, Gigi Hadid, Eva Longoria, e addirittura il Principe William e Kate Middleton. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere i social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Brooklyn ha condiviso sui suoi profili un video in cui è impegnato a cucinare. Il figlio di David e Victoria ha così preparato una lasagna vegana, mostrando ai follower tutti i passaggi della ricetta. Il risultato tuttavia non ha entusiasmato i fan, che a un tratto hanno iniziato a criticare il ragazzo.

In molti infatti hanno notato come Brooklyn Beckham, per preparare la sua lasagna vegana, abbia usato della mozzarella, lasciando senza parole il web. Come è noto infatti i vegani evitano accuratamente qualsiasi tipo di derivato animale, tra cui anche la mozzarella. Alcuni così si sono scagliati contro il figlio del calciatore e della modella e non sono mancati commenti molto duri.

Brooklyn nel mentre si sta godendo il matrimonio con Nicola e in molti si chiedono già quando la coppia deciderà di allargare la famiglia. Che presto arrivi un lieto annuncio? Non resta che attendere per scoprirlo.