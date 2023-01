Amici 22, Gianmarco e Megan si sono lasciati (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 26 Gennaio 2023

Amici 22

Da tempo in crisi con continui confronti, alla fine Gianmarco e Megan hanno deciso di lasciarsi perché la loro storia non poteva più andare.

La crisi di Megan e Gianmarco ha portato la coppia di Amici 22 a lasciarsi

Da molto tempo, attraverso i daytime di Amici 22, avevamo visto che c’erano problemi tra Megan e Gianmarco. La coppia più volte si è confrontata per la crisi che stavano vivendo. Dalle loro parole non erano chiarissimi i motivi, ma si capiva che i due ballerini sono persone molto diverse caratterialmente. Quindi più volte hanno parlato del fatto che spesso non si incastravano nei loro momenti.

In più occasioni, come detto, si sono confrontati e hanno chiarito. Ma ogni volta tornavano allo stesso punto in un non capirsi reciproco. Nel daytime di oggi si sono di nuovo appartati per parlare dei loro problemi, ma questa volta non sono arrivati ad un punto d’incontro. Nessun litigio, ma uno scambio di dialoghi molto pacato e maturo. E alla fine è stato proprio Gianmarco a dire a Megan che devono chiudere questa storia perché non può proprio andare. E così purtroppo è stato, si sono resi conto che era la cosa migliore. Ovviamente si sono molto discpiaciuti e hanno mostrato gli occhi lucidi.

Successivamente, vedendolo un po’ giù di morale, Piccolo G e Cricca sono andati a parlare con Gianmarco, chiedendogli come fosse andata. Ma lui ha raccontato che si era lasciato con Megan. I due compagni sono rimasti molto colpiti, non se lo aspettavano e hanno confortato il ballerino.

Dopo Mattia e Maddalena, quindi anche Gianmarco e Megan si sono lasciati. Siamo a due coppie di Amici 22 che non sono riusciti ad arrivare alla fine dell’edizione. Attualmente sono quindi rimasti Federica e Piccolo G. E ovviamente abbiamo ancora anche Niveo e Rita, ma quest’ultima è stata eliminata dalla scuola per volere della sua professoressa Alessandra Celentano. Nonostante la distanza, però, la loro storia continua e la ballerina fa sempre il tifo per il suo fidanzato.

