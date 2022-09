Bruno Barbieri ha litigato con Carlo Cracco: scontro tra i giudici di Masterchef

1 Lite in passato tra Bruno Barbieri e Carlo Cracco

Stima reciproca tra colleghi dello stesso settore, ma non sempre si va d’amore e d’accordo e a volte possono scattare dei litigi. È quello che è successo tra Bruno Barbieri e Carlo Cracco qualche anno fa, ma che si è saputo solo adesso perché il primo lo ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, riportata dal sito Gossip e TV.

Siamo a Masterchef e il periodo è quello in cui oltre a Barbieri c’erano Carlo Cracco e Joe Bastianich, insomma le prime edizione del programma. Per il pubblico tanto interesse e divertimento, ma dietro le quinte non sempre tutto fila liscio. Ed infatti il famoso chef, che da tempo è anche il volto del programma 4 Hotel, ha raccontato come tra loro tre non ci fossero rapporti fuori dal set.

Ma non solo, Bruno Barbieri ha fatto sapere che con Cracco e Bastianich era tutto più impegnativo perché avevano dei caratteri più forti e duri. “Eravamo tre galli in un pollaio”, ha detto scherzando. Aggiungendo che comunque ci sono stati momenti davvero divertenti e ha ricordi belli di quell’edizione. C’è da dire che però una volta lui e Cracco hanno avuto un litigio bello forte.

“Sembrava sempre di stare su un filo tirato. Non abbiamo mai litigato se non una volta, fortemente, io e Carlo parlando di un piatto di passatelli con le vongole. Ma dopo quindici minuti di casino totale, tutto è tornato ad essere come se non fosse mai successo niente”.

Insomma niente di grave, ma sicuramente deve esserci stata una bella tensione in quel momento. E con il tema nuovo invece? La situazione con gli altri due colleghi è totalmente diversa. Ecco cosa ha detto…