Novella party night con Gabriel Garko ad Azzano Decimo

Il famoso locale friulano ha festeggiato un compleanno importante con l’attore Gabriel Garko e Novella 2000: un successo personale per i titolari, i fratelli Lorenza e Lorenzo Nardo

«Siamo arrivati al 20mo compleanno del Barocco… cioè 20, non so se ti rendi conto… a giugno faccio 40 anni, mio fratello 30… noi e il Barocco abbiamo passato insieme almeno metà della nostra vita». Chi parla è Lorenza Nardo, che con il fratello Lorenzo ha creato ad Azzano Decimo (in provincia di Pordenone) il Caffè Barocco, uno dei locali più amati in Friuli.

Gabriel Garko superstar del Novella Party Night

«Ogni anno è una scoperta, una sorpresa che viviamo come team sempre con un’emozione maggiore», mi dice Lorenza, che per celebrare i 20 anni del suo locale ha voluto ospitare Novella 2000, arrivata con una superstar come Gabriel Garko, che si è molto divertito e che ha legato immediatamente con la sua famiglia e le centinaia di ragazzi che sono corsi a festeggiare con lei e con Garko. C’era poi un ospite inaspettato e graditissimo, il cantante Banfy, che con la sua canzone Bam bam bam è diventato virale in radio.

Da piccoli live ai grandi nomi: la crescita del locale

La storia del Caffè Barocco è quasi da manuale: come creare, da una piccola partenza fatta più che altro per passione, qualcosa di grande. «Siamo partiti con dei piccoli live», racconta Lorenza, «E da lì, anno dopo anno, il nostro desiderio di stupire, misto alla credibilità che i nostri eventi stavano avendo, il tutto è cresciuto sempre un pochino di più. Ricordo ancora i primissimi ospiti, gli “Useless Wooden Toys”, un gruppo di Cremona di musica elettronica dance. Avevano fatto un pezzo che suonava da tutte le parti: “Siete pro, siete pro, siete pro, siete pronti per lo show?”».

«Poi Filippo Nardi, Sabrina Salerno, Ivana Spagna… Ogni anno un ospite nuovo», continua Lorenza. «Jerry Calà ci ha insegnato che anche se non sei perfettamente in forma, quando sali sul palco devi essere ciò per cui i tuoi fan hanno deciso di uscire quella sera. Ivana Spagna ci ha insegnato che “invecchiare è un privilegio e che non è riservato a tutti”: con il suo discorso di fine concerto, ci ha fatti commuovere». E ancora, «Ronn Moss ci ha insegnato che l’amore per la famiglia rimarrà dentro per sempre, anche quando qualche pezzo se ne va. Quando è entrato il nostro primo pensiero è stato: “Se nonna fosse ancora viva sarebbe stata così fiera di noi”».

Una storia di famiglia tra sacrifici, successi e sogni futuri

«Quest’anno abbiamo puntato su Gabriel Garko. Ma il nostro è stato un percorso non lastricato solo di oro e diamanti, sia chiaro. Ma ci hanno spiegato che “più strada fai, più fossi prendi, ma se stai a casa sai quanti tramonti ti perdi?”». Auguri ragazzi, la vostra luce è una guida, continuate così per i prossimi decenni. (di Roberto Alessi)