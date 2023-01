Calze della Befana targate Zàini per qualità e gusto

Cucina

Redazione | 10 Gennaio 2023

Novella Cucina

Le Patate Selenella sono protagoniste di questa ricetta che prevede la realizzazione di gnocchi con fonduta e salame.

Gli gnocchi fatti in casa hanno sempre un altro sapore. Diventano ancora più buoni se impastati insieme ai vostri bambini, o preparati in coppia, per una divertente pausa in cucina.

Scopriamo allora insieme come gustarli al meglio, con una golosa fonduta ai 4 formaggi e il tocco grintoso del salame spadellato.

Ricetta gnocchi fonduta e salame

Ingredienti (per 2 persone)

Patata Classica: 200g (cotta)

Formaggio: 120g (misti)

Farina: 100g (“Tipo 0”)

Salame: 80g

Latte: 50ml

Panna fresca: 50ml

Burro: 45g

Formaggio: 30g (Grana Padano grattugiato)

Farina: q.b. (semola di grano duro)

Pepe: q.b. (nero)

Sale: q.b.

Procedimento

Per gli gnocchi: con uno schiacciapatate schiacciate le patate cotte (meglio se al forno) e unitele in una bowl alla farina e al Grana Padano grattugiato. Salate e pepate. Dosate con attenzione la farina, aggiungendola piano, fino a quando l’impasto non risulterà maneggevole. A questo punto stendete l’impasto

e create dei filoncini che taglierete per dare forma ai vostri gnocchi, spolverando la farina di semola perché non si attacchino. Infine, rigateli con una forchetta.

Per la fonduta: scaldate il latte, quindi aggiungete i formaggi misti, a seconda di quello che avete a disposizione (gorgonzola, taleggio, Grana Padano

e fontina andranno benissimo), fino a farli sciogliere. Versate la panna e il burro, continuando a emulsionare la fonduta a fuoco bassissimo.

Per il salame: saltate il salame a cubetti con pochissimo burro.

Ora fate bollire gli gnocchi e, quando vengono a galla, scolateli direttamente nella padella con il salame. Saltate il tutto velocemente.

Potete scegliere se servire gli gnocchi spadellati con un letto di fonduta sul fondo del piatto o aggiungere la fonduta direttamente in padella, per mantecarli. In ogni caso, non dimenticatevi di una spolverata finale di pepe!