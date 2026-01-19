Ieri sera a fare un toccante omaggio ad Ornella Vanoni è stata Camilla Ardenzi, nipote della celebre artista. La giovane donna nel mentre pare aver scelto la sua strada e avrebbe deciso di fare la cantante professionista. Quello che tutti si chiedono è: userà il cognome della nonna?

La nipote di Ornella Vanoni cambia vita

Ieri sera, sul Nove, è andata in onda una puntata speciale di Che Tempo Che Fa, dedicata alla grande Ornella Vanoni, venuta a mancare solamente poche settimane fa. Nel corso della serata organizzata da Fabio Fazio, numerosi artisti hanno omaggiato una delle più grandi voci della musica italiana e, naturalmente, non sono mancate le emozioni e le sorprese.

Ad intervenire durante la diretta sono stati anche i nipoti della Vanoni, Matteo e Camilla Ardenzi. I due sono i figli di Cristiano Ardenzi, nato dal matrimonio di Ornella e Lucio Ardenzi, e proprio ieri sera hanno voluto ricordare nuovamente la nonna.

Durante lo speciale, Camilla Ardenzi si è così esibita a sorpresa insieme a Diodato, sulle note dell’iconica Senza Fine, uno dei brani più celebri e noti di Ornella Vanoni. Il momento ha commosso tutto il pubblico e in breve il video della performance ha fatto il giro del web. Quello che non tutti sanno però è che la nipote della cantante sembrerebbe aver trovato la sua strada e pare abbia voglia seguire le orme di sua nonna.

Camilla infatti pare aver deciso di lasciare il suo lavoro da cuoca sugli yacht per diventare una cantante professionista. Quello che però ora tutti si chiedono è: userà il cognome della Vanoni?

Il retroscena su Camilla

In attesa di scoprire cosa accadrà, non possiamo non ricordare la volta in cui proprio Camilla duettò insieme a sua nonna Ornella. Nel 2007 infatti la nipote della Vanoni, all’epoca ancora una bambina, apparì nell’album “Una bellissima ragazza”. A collaborare al disco furono alcuni celebri artisti, tra cui Pacifico, Mario Lavezzi, Carlo Fava, Paolo Fresu e Mario Biondi.

Alla fine di uno dei brani, “E del mio cuore”, si sente la voce di una bambina che canta. Si tratta proprio di Camilla Ardenzi, che adesso è pronta a seguire le orme di sua nonna.

