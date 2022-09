Le differenze tra Camilla Parker Bowles e il Principe Filippo

Con la morte della Regina Elisabetta, Carlo è stato eletto Re ed ha assunto il nome di Re Carlo III. Al suo fianco ci sarà sua moglie Camilla Parker Bowles, che ha invece ricevuto il titolo di Regina consorte su volere di Sua Maestà stessa. Solo qualche mese fa infatti la defunta sovrana, nel corso del suo Giubileo di Platino, aveva invitato i sudditi a riconoscere Camilla come Regina consorte dopo la sua morte, e in merito aveva affermato:

“Quando mio figlio Carlo diventerà Re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla, lo stesso sostegno che avete dato a me. È il mio sincero desiderio che, quando arriverà il momento, Camilla venga riconosciuta come Regina consorte mentre prosegue il suo fedele servizio”.

Il mondo intero tuttavia in queste ore si sta chiedendo perché Camilla Parker Bowles è diventata Regina consorte mentre il Principe Filippo non è mai stato Re ed ha sempre mantenuto lo status di Principe consorte e di Duca di Edimburgo. La risposta è legata a un’antica tradizione. Come ha spiegato un esperto reale a Harpersbazaar infatti nella royalty anglosassone da sempre la moglie di un Re è chiamata Regina consorte. Tuttavia il marito di una Regina è chiamato Principe consorte e non Re consorte. Stessa sorte toccò anche al marito della Regina Vittoria, il Principe Alberto. Un Re consorte nella storia della Corona non è mai esistito.

Camilla avrà quindi questo privilegio e sarà Regina consorte. Ma quali sono le differenza tra Regina e Regina consorte? Come è facilmente intuibile la Regina è colei che ottiene il trono per successione. La Regina consorte invece ottiene questo status in quanto moglie del monarca in carica. Qualora Re Carlo III dovesse venire a mancare prima della sua compagna, Camilla non avrebbe alcun potere e il trono andrebbe di diritto a William.

Novella 2000 © riproduzione riservata.