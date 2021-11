‘Abbiamo visto vite cambiate!’ Contribuisci alla campagna Nuovi Orizzonti con SMS solidale

La campagna 2021 di Nuovi Orizzonti aperta dal 28 novembre all'11 dicembre con SMS Solidale al 45598 per aiutare i più fragili

Dona per i giovani

La pandemia, che sembra stia rinnovando la sua morsa con una nuova ondata destinata forse anche al nostro paese, ha messo a dura prova i più fragili. Non solo adulti, ma anche e soprattutto i giovani hanno subito le conseguenze psicologiche di restrizioni e lockdown. Tanto che stando agli ultimi dati UNICEF un adolescente su sette soffre di ansia o altri disturbi collegati alla sfera emotiva.

Per questa ragione, dal 28 novembre all’11 dicembre 2021 sarà lanciata la nuova campagna 2021 di Nuovi Orizzonti, che raccoglierà fondi da destinare al progetto Punti Gioia.

Punti Gioia è un’iniziativa volta a dare l’avvio di attività culturali, aprire o mantenere centri giovanili, favorire attività sportive o altri laboratori espressivi per i ragazzi.

Possiamo contribuire tutti al progetto inviando un SMS solidale al numero 45598 per un costo di 2€. Oppure è possibile donare dai 5 ai 10€ chiamando da rete fissa. In entrambi i casi avremo espresso il nostro piccolo contributo per aiutare più di 8 mila giovani bisognosi.

Questa iniziativa ci è segnalata da Don Davide Banzato.

