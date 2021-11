Ciprian confessa ad Andrea Nicole: “Mi sono innamorato”

Come in ogni puntata Uomini e Donne ci riserva sempre tantissimi colpi di scena. Uno di questi è arrivato durante l’appuntamento del pomeridiano di oggi quando Maria De Filippi ha dato spazio ad Andrea Nicole. La tronista ha avuto modo di parlare con il corteggiatore Ciprian. Quest’ultimo ad un certo punto ha sorpreso lei e i presenti in studio confessando di provare dei sentimenti profondi.

“Mi serve capire chi è la persona che può stare al mio fianco. Che sarei superficiale e non posso e voglio permettermelo, anche per la persona che ho di fronte. Sbaglio?”, ha chiesto Andrea Nicole guardandolo negli occhi. A quel punto Ciprian ha vuotato il sacco a Uomini e Donne: “Ma tu non mi piaci soltanto…e lo sai! Io sono innamorato di te e lo sai”. Così la tronista gli ha fatto notare: “Me lo sta dicendo adesso perché sei arrabbiato?”. Lui ha risposto che l’ha detto perché sente che la sta via via perdendo. Ecco alcuni video dagli account del programma…

https://twitter.com/uominiedonne/status/1461707356283285510

Presente in puntata a Uomini e Donne come ospite (come vi abbiamo raccontato in un precedente pezzo) è stata Teresanna Pugliese che ha spiegato come, a detta sua, Ciprian sia poco sincero nei confronti di Andrea Nicole…

“Non ti vedo sincero” Siete d’accordo con le parole di Teresanna? #UominieDonne pic.twitter.com/xxXigKQZ6P — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 19, 2021

Quanto detto da Ciprian a Uomini e Donne ha fatto sbottare Alessandro, l’altro corteggiatore di Andrea Nicole: “Ieri ho fatto recapitare una cosa nel suo camerino per farle capire che ho pensato tanto a lei in settimana, ma una cosa per me e sentirla più vicina. Poi ho dovuto assistere a sto teatrino che sembra tra due fidanzati che non commento. Durante o dopo la puntata mi aspettavo almeno un ‘grazie’ per il gesto fatto. Invece me la ritrovo che è andata a casa sua (di Ciprian ndr). Io in due mesi penso le dimostrazioni le ho date e me l’ha anche detto, ma vedere certe cose… Sto investendo tanto in questa cosa e così non vado avanti. Se le dimostrazioni avvengono come con lui bene, altrimenti io mi alzo e me ne vado”.

Alessandro lascia lo studio… Cosa ne pensate della sua reazione? #UominieDonne pic.twitter.com/HL5IctOlRN — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 19, 2021

A quel punto Alessandro ha deciso di lasciare lo studio e andare nei camerini di Uomini e Donne. Andrea Nicole ha aggiunto di volerlo raggiungere per parlare con lui.

