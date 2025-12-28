La ragazza e la madre sono decedute dopo un malore improvviso. Ipotesi intossicazione alimentare ma restano aperte altre piste investigative.…

La ragazza e la madre sono decedute dopo un malore improvviso. Ipotesi intossicazione alimentare ma restano aperte altre piste investigative. La Procura ha ordinato l’autopsia

Tragedia in Molise: madre e figlia muoiono dopo un improvviso malore

Una studentessa di 15 anni e la madre di 50 sono decedute all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Entrambe erano state ricoverate dopo la comparsa di sintomi acuti e persistenti. La famiglia risiede a Pietracatella, piccolo comune del Molise. La ragazza frequentava il liceo classico del capoluogo, la madre, Antonella Di Ielsi, lavorava con il marito commercialista.

L’ipotesi degli inquirenti: possibile intossicazione alimentare

Secondo i primi accertamenti sanitari, si sospetta un’intossicazione alimentare, forse legata al consumo di pesce o di altri alimenti durante le festività. Al momento non si escludono altre ipotesi. Le cause saranno chiarite con le autopsie già disposte dalla Procura.

Il peggioramento clinico: “Condizioni precipitate con rapidità rara”

I medici del Cardarelli descrivono un quadro clinico evoluto rapidamente.

La ragazza è arrivata con nausea, vomito e dolori addominali. Nonostante i tentativi di assistenza intensiva, le condizioni sono peggiorate fino all’insufficienza multiorgano. Dopo la sua morte, la madre – con sintomi analoghi – è stata ricoverata e successivamente deceduta.

Cartelle cliniche acquisite: autopsie decisive per chiarire i fatti

La Squadra Mobile ha sequestrato cartelle cliniche e documenti relativi agli accessi in pronto soccorso. Le verifiche riguardano anche un possibile avvelenamento da funghi o altre sostanze tossiche. Solo l’esame autoptico permetterà di definire con esattezza la causa della tragedia.

Il padre ricoverato, una sorella senza sintomi

Il padre si trova ricoverato in Rianimazione in condizioni definite stabili. La sorella della 15enne al momento non avrebbe presentato disturbi, probabilmente perché non ha consumato lo stesso pasto.

Una comunità ferita attende risposte

Pietracatella si stringe intorno alla famiglia, travolta da un lutto improvviso e incomprensibile. Le autopsie previste nelle prossime ore saranno fondamentali per ricostruire la sequenza degli eventi e stabilire se si sia trattato davvero di intossicazione alimentare o se la causa sia da ricercare altrove.