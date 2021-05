1 Torna il sereno tra Can Yaman e Diletta

Si è a lungo parlato nelle ultime settimane della presunta crisi che avrebbe colpito Can Yaman e Diletta Leotta. Come sappiamo, stando a diverse indiscrezioni, la coppia avrebbe vissuto un allontanamento, e nonostante numerosi siano stati i gossip in merito alla presunte cause di questa frattura, i diretti interessati non hanno mai confermato le tensioni. Adesso però sembrerebbe che sia tornato il sereno tra l’attore turco e la conduttrice, e pare che la crisi, qualora sia stata reale, sia del tutto separata.

Il settimanale Chi ha infatti beccato Can Yaman e Diletta Leotta nuovamente insieme, e stando alle foto esclusive pubblicate dalla rivista sembrerebbe che tra i due sia tornata la passione. La coppia ha infatti trascorso un romantico weekend in un bellissimo resort sul lago di Como, e pare che questa fuga d’amore abbia riavvicinato la conduttrice e l’attore. Ecco quanto svela Chi in merito:

“TRA DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN È ESPLOSA DI NUOVO LA PASSIONE. DOPO LA PROPOSTA DI MATRIMONIO E LE PRESENTAZIONI IN FAMIGLIA IL LEGAME FRA L’ATTORE E LA CONDUTTRICE SI ERA RAFFREDDATO. MA ORA ECCOLI IN UN ESCLUSIVO RESORT SUL LAGO DI COMO PER UNA ROMANTICA FUGA D’AMORE. LE POLEMICHE SONO ALLE SPALLE. Sono al Mandarin Oriental, esclusivo hotel a 5 stelle sul lago di Como. La conduttrice ha raggiunto il resort sabato sera, dopo aver seguito per Dazn l’anticipo di campionato fra Milan e Benevento.Yaman, che fino a venerdì era a Roma, si è spostato in gran segreto e ha atteso la fidanzata in hotel. Lì hanno trascorso la domenica, mentre lunedì mattina sono tornati a Milano”.

