1 Slittano le nozze di Can Yaman e Diletta

Sono ormai mesi che Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro dell’attenzione mediatica per via della loro storia d’amore. Come sappiamo infatti da tempo l’attore turco e la conduttrice si sono avvicinati, fino a quando non è nato un sentimento vero e sincero. La loro relazione intanto da settimane fa discutere il web, e non solo, e mentre in molti sostengono questa coppia, tanti altri si sono schierati contro la scelta di Can di iniziare una storia con Diletta. I due però sembrerebbero non pensare alla critiche. Tutto infatti tra Yaman e la Leotta procede nel migliore dei modi, al punto che si parla già di matrimonio! Secondo i più l’attore avrebbe già fatto una bellissima proposta di nozze alla sua compagna, e lo stesso protagonista di Daydreamer qualche giorno fa ha parlato di questo grande passo.

Adesso però sembrerebbe arrivare un dietrofront. Come svela in esclusiva Salvo Pirrotta ad Ogni Mattina infatti pare Can Yaman e Diletta Leotta abbiano deciso di rimandare il matrimonio, che sembrerebbe fosse previsto per il prossimo 16 agosto! A decidere di far slittare le nozze sarebbe stata, sempre secondo Pirrotta, la conduttrice stessa, che non vorrebbe affrettare i tempi. Queste le dichiarazioni di Salvo in merito:

“Ho una rivelazione che riguarda una coppia molto molto pop, la coppia del momento: Can Yaman e Diletta Leotta. Loro sono innamoratissimi, sono andati a convivere in una bellissima casa con vista Colosseo, e pare che lei addirittura lo ha presentato a suoi familiari in Sicilia. Can le aveva chiesto di sposarlo il 16 agosto, che è il giorno del compleanno di Diletta, e voleva farle questo regalo. Lei si è presa del tempo per pensarci e alla fine è riuscita a convincerlo a frenarlo. Quindi non è detto che questo matrimonio non si farà, ma sicuramente non adesso”.

Slittano le nozze di Can Yaman e Diletta Leotta? pic.twitter.com/kRR64ILEFl — disagiotv (@disagio_tv) April 12, 2021

Nonostante Can Yaman e Diletta Leotta pare abbiano deciso di rimandare il matrimonio, sembrerebbe però che tutto proceda a meraviglia per la coppia. Che dunque nei prossimi mesi giungano nuove informazioni in merito a queste attesissime nozze? Non resta che attendere per scoprirlo.