Can Yaman e Francesca Chillemi parlano del loro rapporto (ma non nel modo che pensavamo)

Can Yaman e Francesca Chillemi a Verissimo

Questo pomeriggio è tornato in onda Verissimo, la prima puntata della nuova stagione televisiva quindi. Silvia Toffanin per questo grande ritorno ha avuto davvero grandi ospiti e tra questi c’erano anche Can Yaman e Francesca Chillemi. I due attori sono stati in studio in occasione della fiction che li vedrà protagonisti: Viola come il mare.

Ovviamente a Verissimo si parla anche di vita privata e quindi non sono mancati i racconti sulla loro vita passata e i rapporti umani. Molto commoventi i momenti in cui hanno parlato dei loro legami con le rispettive nonne.

Ma, come ormai si è notato da un po’ di tempo, specialmente dopo il Festival di Venezia, c’è tanta curiosità intorno al feeling che hanno instaurato. C’è chi parla di un flirt, chi di semplice amicizia. In ogni caso ci si chiede cosa ci sia tra loro. E poi sull’attore turco il gossip è sempre vivo.

I due hanno raccontato alla Toffanin di essersi divertiti molto sul set, di aver instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. E in particolare Francesca Chillemi ha rivelato che Can Yaman è una persona davvero simpatica e divertente. Inoltre ha apprezzato il suo grande lavoro nel recitare in italiano con battute anche non facili. Dall’intervista, infatti, si nota che Can parla davvero bene l’italiano adesso.

Silvia Toffanin non ha fatto nessuna domanda su questi rumor chi li vorrebbero in coppia. Il programma ha sottolineato che tra loro c’è una bella amicizia. E quindi magari la conduttrice ha evitato domande che potrebbero mettere in imbarazzo e che non hanno fondamenta. Potete rivedere l’intervista completa a Can Yaman e Francesca Chillemi QUI.

Novella 2000 © riproduzione riservata.